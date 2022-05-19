 

Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать

19.05.2022, 1:35, Новости дня
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Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.

«Оборона Северодонецка сыпется … Очередное подразделение 115-й бригады ВСУ отказалось воевать и выполнять приказы в Северодонецке. На сей раз обращение к Зеленскому и главкому ВСУ Залужному записал взвод 3-го батальона 115-й бригады: «Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления сзади. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям. Мы не отказываемся защищать Украину, но в таких условиях отказываемся выполнять боевые задачи!», – говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Отметим, это не первый подобный случай. Ранее в Сеть попало видео, в котором бойцы 115-й бригады теробороны пожаловались на свое командование.

Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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