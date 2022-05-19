 

Глава МВД ДНР: В легендах об «Азове» поставлена точка

19.05.2022, 1:35, Новости дня
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В легендах о националистическом подразделении «Азов» поставлена точка, сообщил министр внутренних дел Донецкой Народной Республики (ДНР) генерал-полковник полиции Алексей Дикий.

«Мариуполь. Все пошло, как надо. Самая сильная часть «Азова» на нарах, на пути к нарам через больничную койку. (…) Неходячие, 51 боевик, [находятся] в больнице, [их] лечат наши врачи, остальные [сидят] за решеткой, [их] лечат врачи «Азова» с нашими лекарствами, все по Женевской конвенции. Ухудшится состояние – положат в больницу. (…) Никаких «всех убить», мы не украинские людоеды, только тщательное расследование и суд. И в Донбассе и в РФ правит Закон, а не неонацисты», – написал репортер ВГТРК Александр Сладков в своем в Telegram-канале.

«Двести замороженных трупов неонацистов ожидают вывоза с «Азовстали». Вот трупы будут эвакуированы, а остальные – только в плен, никаких иллюзий и выдумок Киева. (…) Среди пленных много женщин, они будут содержаться отдельно», – добавил военкор.

«Наконец-то поставлена точка в легендах об «Азове», – сообщил глава МВД ДНР Алексей Дикий в видео, которое опубликовал Сладков. «Да, сдаются они так же, как и все. И дальше будут сдаваться. И «Азов», и все остальные нацисты, и ВСУ», – добавил военкор.

Напомним также, в среду командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что еще 785 украинских боевиков сдались на «Азовстали». По данным Минобороны, к утру 18 мая сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего за 16 и 17 мая сдались в плен 959 боевиков с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командиры боевиков пока не вышли с завода «Азовсталь». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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