 

Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи рухнули из-за опасений рецессии

19.05.2022, 1:35, Новости дня
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду завершились падением основных индексов на 3,5 – 4,7% из-за плохих показателей крупных ретейлеров и опасений рецессии, свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1 164,52 пункта (3,57%), до отметки 31 490,07 пункта, это самое сильное снижение в процентном отношении с июня 2020 года. Индекс S&P 500 потерял 165,17 пункта (4,04%), опустившись ниже психологической отметки 4 тыс. пунктов, и остановился на уровне 3 923,68 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 566,37 пункта (4,73%), до 11 418,15 пункта, передает ТАСС.

Ранее ряд крупных ретейлеров опубликовали свои квартальные отчетности, которые на фоне инфляции в США были далеки от ожиданий экспертов, акции популярной в стране сети магазинов Target упали на 25%, котировки других ретейлеров также существенно снизились. «Инфляция бьет по каждому аспекту отчетности <…>. Потребители больше не покупают более дорогостоящие товары, которые купили бы раньше», – приводит газета «Уолл-стрит джорнэл» слова Ника Гиакумакиса, основателя компании NEIRG Wealth Management.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки WTI в среду снизилась на 3,32 доллара за баррель (2,95%), до 109,08 доллара за баррель.

В минувшее воскресенье американский эксперт предупредил, что повышение процентной ставки ФРС США увеличило риск рецессии в Соединенных Штатах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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