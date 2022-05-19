 

Ученые: для поддержания здоровья сердца в рационе должно быть больше овощей

19.05.2022, 1:25, Разное
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Эксперты в результате нового исследования пришли к выводу, что здоровье сердца могут сохранить овощи. Ученые проанализировали данные 13 других работ на эту тему.

Медики утверждают, что здоровье сердца и сосудов напрямую зависит от наличия в рационе овощей и фруктов. Наиболее полезной для организма человека является зелень, включая капусту и шпинат. Эти овощи считают кладезем витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Недавние научные исследования продемонстрировали, что регулярное употребление листовой зелени снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на 16%.



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