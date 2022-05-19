Эксперты рассказали о пользе жиров для организма

Недавно было доказано, что жиры следует обязательно включить в свой рацион. Иногда даже пальмовое масло оказывается полезным для здоровья. Подробно преимущества от употребления жиров изучили эксперты из Вагенингенского университета совместно со своими коллегами из исследовательского центра Карлова университета в Праге.

Оказывается, все зависит от того, какие именно жиры употребляет человек. Предпочтение следует отдавать растительным, а вот животные ограничить. Интересно, что жиры поставляют в организм до 30% всей энергии.

Эксперты предупреждают, что одни и те же продукты могут навредить здоровью и оказаться полезными для определенных органов одновременно. Все дело в количестве съеденного и качестве ингредиентов.