 

Эксперты рассказали о пользе жиров для организма

19.05.2022, 1:25, Разное
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Недавно было доказано, что жиры следует обязательно включить в свой рацион. Иногда даже пальмовое масло оказывается полезным для здоровья. Подробно преимущества от употребления жиров изучили эксперты из Вагенингенского университета совместно со своими коллегами из исследовательского центра Карлова университета в Праге.

Оказывается, все зависит от того, какие именно жиры употребляет человек. Предпочтение следует отдавать растительным, а вот животные ограничить. Интересно, что жиры поставляют в организм до 30% всей энергии.

Эксперты предупреждают, что одни и те же продукты могут навредить здоровью и оказаться полезными для определенных органов одновременно. Все дело в количестве съеденного и качестве ингредиентов.



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