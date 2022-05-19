Много потертостей и неправильный размер: ошибки, из-за которых джинсовые куртки выглядят изношенными и дешевыми

Джинсовые куртки – это универсальная и популярная одежда для людей многих возрастов. Они легко сочетаются с другими предметами гардероба и идеально подходят для вечерних прогулок, когда воздух немного прохладный. С каждым новым сезоном они приобретают новый вид, их носят короткими, длинными, с бахромой и без, темные и светлые, а также с множеством деталей. Именно поэтому они являются одним из любимых предметов гардероба многих женщин и мужчин.

Если вы относитесь к их числу, эти советы помогут вам выбрать такую модель, чтобы ваша куртка всегда была в тренде. В этой статье рассказывается о самых распространенных ошибках, из-за которых джинсовые куртки выглядят изношенными и дешевыми.

Рваные куртки

Последние несколько рваных моделей джинсовой одежды стали настоящим модным хитом. И эта тенденция отразилась в джинсовых куртках.

Однако если вы не хотите выглядеть легкомысленно и дешево, советуем выбирать модели, у которых всего несколько рваных деталей или их нет вовсе. Рваные модели больше подходят для каких-то неформальных прогулок, но их ни в коем случае нельзя носить на работу.

Чересчур облегающий покрой

Многие женщины думают, что если они наденут облегающую джинсовую куртку, то подчеркнут свои достоинства и скроют недостатки. Однако именно здесь часто совершается ошибка. Слишком облегающая джинсовая куртка не скрывает, а подчеркивает несовершенство фигуры и ее непропорциональность.

Именно поэтому выбирайте более свободные модели, прямого кроя. Тем девушкам, у которых есть недостатки фигуры, лучше всего остановить свой выбор на более длинных моделях, закрывающих талию и бедра.

Непропорциональный размер

Это одна из самых распространенных ошибок, ведь если жакет слишком мал, его невозможно застегнуть, и тогда бедра выглядят еще шире. То же самое и со слишком большим размером, потому что такая куртка визуально добавляет веса.

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При выборе джинсовой куртки важны высота и длина изделия, а также длина рукавов. Девушкам постарше следует выбирать более широкие и длинные модели, а тем, у кого невысокий рост, лучше носить модели покороче.

Слишком много деталей

Жакеты Texas часто имеют множество деталей, блесток, наклеек, цирконов, надписей и ярких деталей. Хотя иногда кажется, что это придает им привлекательный вид, на самом деле большое количество аксессуаров портит внешний вид изделия. В гардеробе есть правило: чем больше декоративных деталей, тем дешевле выглядит гардероб. Оно применимо и к джинсовой одежде.

Воротник-стойка

До сих пор эта деталь присутствует во многих джинсовых куртках, но такая модель давно устарела. Если хотите выглядеть актуально, выбирайте изделие с отложным воротником типа английского, оно отлично сочетается с любыми элементами. Такие куртки выглядят стильно как в классическом, так и в спортивном стиле.

На первый взгляд может показаться, что джинсовую куртку выбрать легко, но это не совсем так. Приобретая новое изделие, тщательно подбирайте его по своему размеру. Также сразу подумайте, с какими элементами гардероба вы хотите ее сочетать. Не увлекайтесь декоративными элементами, их обилие не сделает вещь дороже. Джинсовая куртка должна подчеркнуть достоинства фигуры и гармонично дополнить ваш образ.