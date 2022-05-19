NTD – лев оказался на свободе после ужасов заточения в клетке в ресторане

После нескольких месяцев судебных баталий власти Косова согласились передать в приют для животных льва, который предыдущие три года жил в клетке на потеху публике одного из ресторанов. Как передаёт NTD, зоозащитники планируют как можно скорее найти решение и вывезти льва сначала в приют для больших кошек в Нидерландах, а потом, если он будет достаточно здоров для длительной поездки, — в Южную Африку.

Лев по кличке Гьен вальяжно развалился на солнце. Свежий воздух, зелёные просторы. Всё это хищнику в новинку. Вот так он жил предыдущие три года: в клетке на потеху публике одного из ресторанов Косова.

Его вызволили в марте. Местные власти согласились это сделать после нескольких месяцев судебных баталий, которые начала австрийская организация по защите животных «Четыре лапы».

Этот дом — тоже временный. Обычно здесь живут медведи. Заповедник под открытым небом находится недалеко от Приштины. Им также управляет организация «Четыре лапы».

ТОЛАН ХОДЖА, представитель медвежьего заповедника: Планируем как можно скорее найти решение и вывезти его из Косова. Сначала — в приют для больших кошек в Нидерландах. Потом, если он будет достаточно здоров для длительной поездки, — в приют «Четыре Лапы» в Южной Африке.

Гьен не в лучшей форме. На лицо — истощение и упадок сил. Остальные обитатели заповедника — а это 20 бурых медведей — с похожей судьбой. Их выловили в горах Косова в младенчестве и держали в клетках при местных ресторанах.

Ухаживать за дикими животными помогают иностранные студенты.

ЕЛЕНА КНАБЕ, студентка из Германии: В университете у нас не так много возможностей, чтобы на практике узнать о поведении диких животных, поэтому мне здесь очень интересно. Скорее всего, это ляжет в основу моего исследования.

Косово запрещает ввоз диких животных, а потому полиция подозревает, что лев был ввезён контрабандой.

Дата выхода в эфир 18 мая 2022 года.