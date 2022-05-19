ВСУ оборудовали у поликлиники в Краматорске огневые точки

Боевики на Украине разместили в поликлинике Краматорска своих раненых и развернули на подступах огневые точки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой народной республики в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», – передает ТАСС слова Мизинцева.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.

Сообщалось, что ВСУ оборудовали опорные пункты в зданиях детской больницы и медицинском колледже в Лисичанске. Также украинские военные разместили опорный пункт и оружие в здании психиатрической больницы в Путивле на территории ДНР. А 18 мая украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка в Донецкой народной республике.

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