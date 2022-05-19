 

ВСУ оборудовали у поликлиники в Краматорске огневые точки

19.05.2022, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики на Украине разместили в поликлинике Краматорска своих раненых и развернули на подступах огневые точки, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой народной республики в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», – передает ТАСС слова Мизинцева.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.

Сообщалось, что ВСУ оборудовали опорные пункты в зданиях детской больницы и медицинском колледже в Лисичанске. Также украинские военные разместили опорный пункт и оружие в здании психиатрической больницы в Путивле на территории ДНР. А 18 мая украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка в Донецкой народной республике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05.21 / Чехия назвала размер компенсации за взрывы во Врбетице

09.07.21 / Pfizer и BioNTech представят данные исследований бустерной дозы вакцины от COVID-19

26.11.20 / Названы помогающие защититься от коронавируса продукты

10.08.20 / Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих

07.05.21 / Степанов назвал сроки поставок вакцины Novavax в Украину

16.03.22 / Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов

07.08.21 / Медаль Олимпийских игр впервые выиграл трансгендер

17.08.21 / Спортсмены из Афганистана не примут участия в Паралимпиаде в Токио

13.10.20 / В Азербайджане возбудили дело против российского журналиста Семена Пегова

03.12.21 / Украинский разведчик рассказал, как спецслужбы вывезли Цемаха с оккупированной части Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика