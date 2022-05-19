Генпрокуратура Молдавии обвинила экс-президента Додона в коррупции

Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении бывшего президента республики Игоря Додона.

«Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря ГП Молдавии Марианы Керпек.

Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи скрытой камерой, которые были сделаны в июне 2019 года в офисе тогдашнего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. На записи Плахотнюк пытается передать Додону черный пакет, в котором, как предполагается, были деньги. Хотя тот пакет не взял, оппозиционные партии обвинили Додона в коррупции. Антикоррупционная прокуратура Молдавии, куда они обратились, заявила, что «в ходе проверки не выявила элементов преступления», а суд Кишинева отказал в возбуждении уголовного дела против Додона на основании видеозаписей. Однако на этой неделе Апелляционная палата (АП) Кишинева отменила решение суда.

Сам Додон считает, что этими действиями власти пытаются отвлечь население от своих провалов в управлении страной и стремительно ухудшающейся ситуацией в экономике.

«Как только в Молдавии дела идут плохо, Додона вызывают к прокурору, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Так было в декабре прошлого года, когда тариф на газ вырос в несколько раз. Сейчас, когда в стране новый скачок цен, это хотят повторить», – отметил экс-президент в эфире телеканала НТВ-Молдова. Он добавил, что «не боится никаких мер, бежать из страны не собирается и готов дать решительный бой оппонентам».

Ранее в среду полиция Молдавии оштрафовала экс-президента республики Игоря Додона за ношение георгиевской ленты в ходе шествия Бессмертного полка в Кишиневе. Напомним, в феврале Додон призвал власти Молдавии не поддерживать санкции Запада против России. Он также обвинил Запад в попытках «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку.

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