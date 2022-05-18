 

Мнение: Рубежное. Что осталось от города

18.05.2022, 23:40, Разное
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Рубежное после освобождения. Большой сюжет о том, как сейчас живет город, за который шли длительные кровопролитные бои и которых лишь недавно был освобожден от украинской оккупации.

Город Рубежное был полностью освобожден всего несколько дней назад. Сражение за Донбасс теперь активнее развивается вокруг Лисичанска и Святогорска, Попасной и Авдеевки. В праздник 9 мая мы с товарищами посетили Рубежное, поздравили бойцов на передовой и запечатлели город в канун его полного освобождения. Как живут на передовой, как налаживается жизнь на освобожденной территории ЛНР, что оставила после себя Украина, и что сучилось с мирными Рубежного.

Источник: Colonel Cassad



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