 

Маск объявил о начале против него «грязной кампании» в США

18.05.2022, 22:45, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США превратилась в партию «разобщения и хейта», поэтому он больше не может ее поддерживать и на следующих выборах намерен проголосовать за республиканцев.

«Прежде я голосовал за демократов, потому что они (в основном) были партией добра. Но теперь превратились в партию разобщения и хейта. Я больше не могу их поддерживать и проголосую за республиканцев. А теперь смотрите, как разворачивается  кампания грязной игры против меня…», – написал Маск на своей странице в соцсети Twitter.

Накануне Маск заявил, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока глава компании не предоставит доказательства того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%. Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке компании в связи с ожиданием подтверждения данных о числе фальшивых аккаунтов в одноименной социальной сети – их менее 5% от общего числа. После этого акции Twitter, владеющей одноименной соцсетью, в прошлую пятницу упали на 15,57% – до 38,06 доллара за бумагу.

Напомним, Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона. СМИ сообщали, что бизнесмен также может временно занять пост главы Twitter после завершения сделки по ее приобретению. Комиссия по ценным бумагам США начала расследовать покупку Маском акций Twitter.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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