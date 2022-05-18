 

Населенные пункты в Курской области подверглись обстрелу

18.05.2022, 22:45, Новости дня
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли Теткино и Алексеевку.

«На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее в среду обстрелу со стороны Украины подверглось село Солохи в Белгородской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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