Населенные пункты в Курской области подверглись обстрелу

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли Теткино и Алексеевку.

«На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее в среду обстрелу со стороны Украины подверглось село Солохи в Белгородской области.

—