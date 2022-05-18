Населенные пункты в Курской области подверглись обстрелу
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли Теткино и Алексеевку.
«На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в среду обстрелу со стороны Украины подверглось село Солохи в Белгородской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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