Мнение: США воюют с Россией, слияние НАТО и ЕС, исключение Турции из НАТО

1. Американские читатели в комментариях горячо убеждают меня, что США не воюют с Россией, что никакой прокси-войны и близко нет, что меня зазомбировала путинская пропаганда. А вот высокопоставленные американские политики почему-то говорят совершенно противоположное. Не знаю, кому и верить:

https://ura.news/news/1052553109

https://www.foxnews.com/politics/democratic-majority-leader-republicans-criticize-biden-at-war

Соединенные Штаты Америки, в настоящее время ведут войну из-за ситуации на Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер во время дебатов на тему роста цен на газ и добычи.

«Я понимаю, что у нас здесь политика, но мы воюем», — сказал Хойер. Он призвал коллег «не критиковать работу президента [США Джо Байдена] в военное время».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине, заявил, что «пойдет на войну» с ними.

Подобные заявления конгрессмен Хойер делает уже не первый раз. В марте он вполне конкретно указал, с кем именно воюют США – разумеется, с Россией:

https://townhall.com/tipsheet/rebeccadowns/2022/03/17/house-majority-leader-steny-hoyer-claims-were-at-war-with-russia-over-ukraine-n2604714

(За картинку в заголовке спасибо блогеру monetam.)

2. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после вхождения Финляндии и Швеции в НАТО Евросоюз фактически сливается с альянсом:

https://lenta.ru/news/2022/05/17/sliyanie/

Ранее российские власти уже намекали, что теперь мы будем выступать против расширения Евросоюза, тогда как ранее выступали только против расширения НАТО на восток. Но раз теперь Евросоюз и НАТО – это практически одно и то же, применительно к Европе, то нам не следует допускать расширения ни того, ни другого. Что поделаешь: европейцы окрасили себя в те цвета, в которые они себя окрасили.

Сейчас в США и в Евросоюзе идёт что-то вроде горбачёвской перестройки. Возможно, эти зловредные образования уже через несколько лет потеряют способность доставлять проблемы соседям.

3. На Западе заговорили об исключении Турции из блока НАТО:

https://lenta.ru/news/2022/05/17/ankara_nato/

Турции может грозить исключение из НАТО из-за позиции властей страны по членству Финляндии и Швеции в альянсе. Об этом стало известно из материала обозревателя CNN Дэвида Андельмана.

«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», — уточнил журналист. Он добавил, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

Андельман назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. По его словам, у российского главы государства достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам помешать его амбициям.

Ранее Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм активно поддерживают рабочую партию Курдистана, с которой в Турции постоянно борются.

Если Турцию и вправду исключат из НАТО, это будет мощнейшим ослаблением альянса. Сравните: на одной чаше весов 10-миллионная Швеция и 5-миллионная Финляндия, которые и так ранее активно сотрудничали с НАТО, а на другой чаше – 85-миллионная Турция с весьма серьёзной армией, контролирующая стратегические проливы.

Что ж, Турции есть о чём подумать. После попытки прозападного госпереворота в 2016 году отношения у господина Эрдогана с Западом как никогда плохие. В Евросоюз Турцию уже много десятков лет показательно не берут, те же шведы и финны укрывают у себя антитурецки настроенных курдов. В экономическом плане Евросоюз слабеет день ото дня и мало что может предложить Турции.

А вот Россия может много чего предложить. Россия – это не только доступные энергоносители со скидкой для дружественных стран, и не только главный поставщик туристов на турецкие курорты. Это ещё и рынок для турецких помидоров, кроссовок и прочей бижутерии. Это рынок для турецких строительных компаний и для турецких сериалов. Это главный будущий клиент для Стамбульского канала, строящегося в обход пролива Босфор.

500 лет назад Турции было выгодно дружить с Крымским ханством, прикрывавшим северные рубежи Османской империи. Сегодня Крым – это Россия, и Турции выгодно дружить с Россией.

Обратите внимание, я не пишу про дружбу народов, европейские ценности и тому подобные маскировочные лозунги. Нам будет вполне достаточно, чтобы Турция осталась независимой страной, действующей в интересах Турции. Кстати, если бы независимость сохраняли Украина, Швеция и Финляндия, проблем с этими тремя странами у России тоже не было бы.

Впрочем, пока что Турции удаётся проявлять довольно много самостоятельности, даже находясь внутри НАТО. И вступать в прямой конфликт с этим самым агрессивным в мире военным блоком туркам пока незачем. Поэтому Эрдоган будет продолжать пользоваться ситуацией и попьёт из НАТО немало крови в обмен на допуск Швеции и Финляндии. С большой долей вероятности ему таки сунут достаточно жирную кость, чтобы он согласился на расширение альянса.