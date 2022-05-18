Смольный опоздал со строительством АЗС для новых автобусов для «транспортной реформы»

За две недели до внедрения в транспортную систему Санкт-Петербурга тысяч новых автобусов, губернатор города Александр Беглов подписал соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о начале строительстве заправочных станций.

По замыслу транспортной реформы, уже 1 июня на улицах города должны появится транспортные средства, работающие на сжиженном природном газе. Однако Смольный не позаботился о строительстве для них специальных АЗС.

Стоит отметить, что закупка новых автобусов также остается под вопросом. Ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что у города на это может просто не хватить средств.

«Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета. И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий», – объяснил он.

Напомним, первый этап транспортной реформы стартовал 1 апреля и вызвал недовольство у жителей города. В соцсетях они отмечают, что транспорт начал ходить реже, а за проезд невозможно расплатиться наличными.