 

Смольный опоздал со строительством АЗС для новых автобусов для «транспортной реформы»

18.05.2022, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За две недели до внедрения в транспортную систему Санкт-Петербурга тысяч новых автобусов, губернатор города Александр Беглов подписал соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о начале строительстве заправочных станций.

По замыслу транспортной реформы, уже 1 июня на улицах города должны появится транспортные средства, работающие на сжиженном природном газе. Однако Смольный не позаботился о строительстве для них специальных АЗС.

Стоит отметить, что закупка новых автобусов также остается под вопросом. Ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что у города на это может просто не хватить средств.

«Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета. И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий», – объяснил он.

Напомним, первый этап транспортной реформы стартовал 1 апреля и вызвал недовольство у жителей города. В соцсетях они отмечают, что транспорт начал ходить реже, а за проезд невозможно расплатиться наличными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.20 / Сергей Соседов призвал прекратить травлю Поргиной из-за пенсии

21.04.21 / Мнение: Встреча со мной на Библионочи в Итальянском дворике в ГМИИ

15.07.20 / Мнение: Сокровища для нации

23.10.20 / В Чебоксарах пожарили сосиски на Вечном огне

06.08.20 / СМИ: Россия протестировала рядом с Израилем уникальное невидимое беспилотное оружие

17.05.21 / Извержение вулкана в Исландии сняли на видео

09.08.21 / Ксения Бородина оправдалась после бурного празднования развода

18.12.21 / Счастливая жизнь – ключ к идеалу: советы по уходу за кожей от “Мисс мира” 1994 года Айшварии Рай Баччан

20.12.20 / Мнение: Маленькая злобная русофобская страна

02.04.21 / Плохая мать – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика