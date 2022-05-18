Мнение: Провокация Санду?

Президент Молдовы Майя Санду, выступая с трибуны Европарламента, потребовала вывести с территории Приднестровья российских военных.

Дословно: «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет» (отсюда).

Переживаю, как бы именно с Приднестровья не началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Молдовы…

В Кремле требование Санды вполне могут расценить провокацией против России.

Прекрасно понимаю, что российским военных нечего делать в Приднестровье. Их оттуда уже давно пора вывести. Но сейчас, по-моему, не самое лучшее время для подобных заявлений, что сделала Майя Санду с трибуны Европарламента. Или я не прав? И наоборот, сегодня, когда Россия проводит спецоперацию на Украине и Россия напугала весь мир, самое время для таких заявлений?

Фотография отсюда

—