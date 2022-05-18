 

Мнение: Провокация Санду?

18.05.2022, 22:35, Разное
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Президент Молдовы Майя Санду, выступая с трибуны Европарламента, потребовала вывести с территории Приднестровья российских военных.

Дословно: «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет» (отсюда).

Переживаю, как бы именно с Приднестровья не началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Молдовы…

В Кремле требование Санды вполне могут расценить провокацией против России.

Прекрасно понимаю, что российским военных  нечего делать в Приднестровье. Их оттуда уже давно пора  вывести. Но сейчас, по-моему, не самое лучшее время для подобных заявлений, что сделала Майя Санду с трибуны Европарламента. Или я не прав?  И наоборот, сегодня, когда Россия проводит спецоперацию на Украине и Россия напугала весь мир, самое время для таких заявлений?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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