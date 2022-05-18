Мнение: На самом краю процветания

Невозможно не отметить, до какой степени «вовремя» остекленевшее руководство РФ затеяло свою «спецоперацию». Спустя три месяца видно отчетливо – уже зимой с.г. мир вошел в очередную фазу своих вечных экономических циклов, и эта фаза – повышенный спрос на любое сырьё. Мы видим, что сырьевые цены стремительно растут на всё подряд – на нефть, газ, черные и цветные металлы, древесину, удобрения, зерно… По странному совпадению, всё перечисленное – как раз предметы нашего экспорта.

Попросту говоря, РФ и так, по сути, купалась в валюте (600 млрд. в ЗВР как-никак) – но БЕЗ начала «спецоперации» мудрейшего полковника-гебиста… в страну валюта бы и вовсе хлынула весной стремительным даже не потоком, а именно домкратом. Скачки цен на сырьё какие-то невероятные – никель, к примеру, вырос в 4 раза за весну! Охренеть.

Кто-то скажет, что этот рост «все равно был бы только для олигархов», типа, «простой человек все равно ничего бы почувствовал» – поэтому, чтобы не расстраиваться, для него в любом случае было лучше мобилизоваться на Украину и там сдохнуть типа «за Родину» (непонятно какую). Но это, конечно, не так. При таком фронтальном росте экспортных (для РФ) цен какие-то золотые брызги, по аналогии с «нулевыми», непременно бы долетели и до самых нижних и обездоленных слоев населения.

Скажем, нынешний бредовый курс доллара в 64 рубля на Московской «бирже» – явно не что иное, как что-то вроде «фантомной боли»: финансовые власти из недобитых либералов, окопавшиеся в Центробанке, выставили эту мнимую цифру как напоминание самим себе – каким был бы курс рубля, если б, как пела в свое время певица Толкунова, «если б не было войны». А так уж, если положа руку на сердце – когда нефть достигла бы 110 долл. за баррель, не было бы никаких оснований НЕ вернуть курс рубля на позиции ДО 2014 года, то есть в коридор 30-35 рублей.

Дешевый импорт, дешевые иномарки, разбухший от денег бюджет с социальными выплатами… Всё это растаяло, как мираж, с первыми выстрелами «спецоперации». Но ничего! Зато теперь у нас, вместо всего этого баловства, впереди – только кровь, смерть и мобилизация. Всё, как мы любим.

Ах, ну да – еще и позор. Забыл. Позор тоже прилагается, в виде бонуса.