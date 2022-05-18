 

С грудью наперевес – Личное мнение

18.05.2022, 22:15, Разное
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Вы помните пандемию и карантин, когда все наши звездули сидели дома?

Так вот, те благословенные времена закончились: бабы под 40 пошли выгуливать свои прелести.


Фото: Михаил ФРОЛОВ, КП

Немолодая мать троих или четверых Барановская надела пиджак. Молодец, конечно, но под него почему-то забыла надеть бюстгальтер.

Где лифчик, Юля? Тебе 40 лет. Кого ты хочешь привлечь пенджаком на голое тело? Гордона? Так он женился на двадцатилетке!

Такая же Бузова прикрыла груди сердечками. Я вообще думаю, что гОленька перестала видеть разницу между реалом и виртуалом:


Фото: Михаил ФРОЛОВ, КП

Оля, сердечки на сиськи — это для Интернета. В реальности грудь прикрывают одеждой, а не эмодзями. Дряблый пупок при этом ты, как всегда, забыла уфотошопить.

Я не ханжа, поймите правильно, но всему — своё время, а точнее — возраст. Если в 20 можно и грудь показать, то в возрасте Бузовой и Барановской нужна элегантность. Сиськи наперевес в 40 лет — это какая-то неуместность. Так и хочется задавать тревожно вопрос: немолодая женщина, вы бронхи свои не застудите?

Да ладно б ещё, груди были красивыми. Да просто, хотя бы, были — так ведь нет, пупырки какие-то для личного пользования.

А вы когда перестанете оголяться, зайки? Любите выставить кусочек своего тельца напоказ? Зачем?

Источник: Лена Миро



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