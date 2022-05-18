Додон: Массовые протесты в Молдавии неизбежны

Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, считает экс-президент республики Игорь Додон.

«Нас ждет сложная пора, сложный период, точка кипения будет осенью – тогда народ просто взорвется, но это не означает, что сейчас не надо протестовать. Сейчас нужно объединиться всем, кто против власти, – социалисты, коммунисты, мэр Ион Чебан, экс-премьер Ион Кику – все должны объединиться, в том числе и правые», – сообщил Додон в эфире телеканала NTV Moldova, информирует РИА «Новости».

Он пояснил, что люди сами на протест не выйдут, народ нужно организовать, найти лидера.

«Для протестов должна быть четкая, системная работа, если и проводить протесты, то всем вместе, нельзя, чтобы это делал один лидер, одна партия. Проблема Молдавии – в этой власти, ее нельзя оставить на три года до следующих выборов, иначе от страны ничего не останется, Майя Санду захватывает государство, чтобы все разрушить, потому что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь было сильное государство», – добавил Додон.

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