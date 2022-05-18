Европа захотела создать для Украины, Грузии и Молдавии «отдельный ЕС»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз, выразил мнение глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балканы, передает SputnikArmenia в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в безобидности планов Украины вступить в ЕС. Днем ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле отношение РФ к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет