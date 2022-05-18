В тренде – нежность: что такое мягкий бэби-бумер – хитовый маникюр весны-2022

Каждый сезон приносит нам новые тренды в маникюре. Мягкий бэби-бумер позволяет вам похвастаться безупречными и аккуратными ногтями, которые выглядят очень естественно. Если вы тоже являетесь поклонницей шикарного и нежного маникюра, который не привлекает слишком много внимания, тренд Soft Baby Boomer 2022 года действительно может вам понравиться.

Ногти с таким маникюром кажутся блестящими и аккуратными, и общий эффект, растушеванный и с мягкими цветами, визуально очень приятен.

Классический вариант с бело-розовыми цветами Soft Baby Boomer также можно пересмотреть, выбрав специальные, например цветной лак или блестки.

Особенности маникюра Soft Baby Boomer

Мягкий бэби-бумер — это еще более мягкая и нежная вариация классического бэби-бумера, хотя эти два термина, по сути, представляют один и тот же тип маникюра.

Это особый эффект, который воспроизводится на ногтях путем смягчения традиционного френча. Если последний имеет довольно четкое разделение между розовым цветом ногтей и меловой белизной кончиков, то Soft Baby Boomer – плавные переход и более бледные оттенки.

В результате получается деликатный эффект перехода, очень тонкий и элегантный нейл-арт, который стал модной тенденцией свадебного маникюра 2022 года, потому что он идеально подходит для церемоний и дня свадьбы.

Цветовая гамма

Используемые цвета, как и ожидалось, – розовый и белый, которые могут быть разных оттенков в зависимости от цвета лица и личного вкуса. Есть те, кто больше ценит телесно-розовый лак для ногтей, и те, кто, с другой стороны, позволяет себе использовать конфетно-розовый или молочно-розовый.

Самый классический и традиционный мягкий бэби-бумер, которым вы можете похвастаться, без сомнения, с розовой основой.

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете сделать более широкие белые кончики. Важно то, что в любом случае нюанс между двумя цветами безупречен.

Можно использовать лаки для ногтей — мы всегда говорим о гелевых или полуперманентных — с более или менее глянцевым покрытием и при необходимости выбирать продукты с мелкими переливающимися вкраплениями внутри.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Модные нюансы

Еще одной сильной стороной этого вида маникюра является его универсальность: он очень хорошо адаптируется ко всем длинам и формам ногтей, от овальных или миндалевидных до квадратных.

Вы можете выбрать красочный Soft Baby Boomer, сочетая классический белый или розовый с другим цветом, пусть и мягким, но отличным от традиционного, например с очень нежной глицинией или светло-голубым оттенком.

Украшения для ногтей из сусального золота все еще в моде, это яркое дополнение может сделать ваш маникюр более изысканным и гламурным.

Также вы можете использовать абстрактную графику — от горошка до полосок — и цвета, особенно подходящие для весны.

Глиттер, несомненно, является одним из самых популярных украшений, когда речь идет о маникюре и нейл-арте в нюдовых тонах. Просто подумайте, например, о французских блестящих ногтях. Вы можете украсить свои ногти блестками, глиттером и стразами.

Персонализируйте свой маникюр в оттенках белого и розового с помощью бусин и драгоценных объемных аппликаций, которыми можно украсить область кутикулы.