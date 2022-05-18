 

Guardian – КНДР предупреждают, что без помощи извне её ждёт «ковидная катастрофа»

18.05.2022, 21:30, Разное
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Эпидемия коронавируса в Северной Корее продолжает набирать обороты. По мнению экспертов, ситуация может ухудшиться, если Пхеньян не предпримет срочные меры, чтобы обеспечить страну вакцинами и лекарственными препаратами, пишет The Guardian.


AP

Северная Корея находится на грани «ковидной катастрофы». Властям необходимо принять срочные меры, чтобы обеспечить страну вакцинами и лекарственными препаратами, пишет The Guardian со ссылкой на мнение экспертов.

Накануне КНДР, которая только несколько дней назад признала наличие заражённых COVID-19, объявила о новом росте инфекций. Согласно официальным данным, почти 1,5 миллионов человек подхватили коронавирус, и порядка 664 тыс. были помещены в карантин. Но существует большая вероятность, что эти цифры ещё выше, учитывая отсутствие тестов и ресурсов для наблюдения и лечения больных, отмечает издание.

По словам The Guardian, значительная вспышка может спровоцировать гуманитарный кризис в Северной Корее. Ведь экономика страны уже пострадала из-за вынужденного закрытия границы с её основным торговым партнёром — Китаем, — стихийных бедствий и многолетних международных санкций, введённых в ответ на испытания баллистических ракет.

Предполагается, что власти КНДР не вакцинировали население и не имеют доступа к противовирусным препаратам, которые использовались для лечения COVID-19 в других странах. В больницах республики не хватает средств интенсивной терапии для лечения тяжёлых случаев, а жители, страдающие от «широкого распространённого недоедания», становятся более восприимчивыми к серьёзным заболеваниям.

«Всё выглядит очень плохо, — заявил изданию преподаватель корееведения в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета Оуэн Миллер. — Они сталкиваются с безудержным распространением «омикрона», не имея защиты, которую дают вакцины, какого-либо иммунитета среди населения и доступа к большинству лекарств, которые использовались для лечения COVID в других странах».

Предложения помощи извне Пхеньян пока «встречает молчанием». Более того, существуют опасения, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может согласиться на большое, но «управляемое» количество заражений и смертей от коронавируса, чтобы не открывать свою страну для «международного критического изучения», считает The Guardian.

«Я уверен, что северокорейцы по-прежнему будут очень настороженно относиться к крупной международной помощи и возвращению к ситуации 1990-х годов, когда в стране действовало множество различных благотворительных агентств, и руководство считало это унизительным и потенциально дестабилизирующим», — заявил Миллер. Он предположил, что Пхеньян, скорее всего, обратится за поддержкой к Пекину.

В то же время наблюдателей тревожит низкий уровень выявления коронавируса в КНДР. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в стране протестировали всего 64 200 человек, в то время как в Южной Корее — 172 млн.

«Мы говорили о 0,1 процента летальности «омикрона» в Южной Корее, но в Северной Корее она будет значительно выше и, возможно, даже достигнет 1 процента. Впрочем, сейчас трудно делать точные прогнозы», — считает профессор профилактической медицины в Университете Гачон Чон Джэ Хун.

«Омикрон» вызвал значительно меньше смертей и серьёзных заболеваний, чем прошлые штаммы, в странах с высоким уровнем вакцинации и надлежащим медицинским обслуживанием. Но такая картина вряд ли повторится в КНДР, считает профессор Медицинского колледжа Корейского университета в Сеуле Ким Син Гон.

«В Северной Корее много уязвимых людей, которые не обладают сильной иммунной системой», — заявил Ким. Он добавил, что без срочной международной помощи КНДР «может столкнуться с самыми высокими показателями смертности и заражения от пандемии в мире».



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