Мнение: Импортозамещение Макдоналдса

1. Итак, судьба российского Макдоналдса решена. Компания таки уходит из России. Более чем 30-летняя эпоха захвата нашей страны красно-жёлтыми клоунами подошла к концу. Впрочем, сами бигмаки, кажется, уходить из России не собираются:

https://lenta.ru/news/2022/05/16/ne_mac/

Объявление сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» об окончательном уходе из России не означает, что сами точки закроются. В середине июня они возобновят работу под другим брендом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

По его данным, новая сеть сохранит коллектив и меню. Сотрудничество с поставщиками также продолжится, поскольку более 90 процентов из них являются российскими компаниями.

2. Профессор Александр Скоробогатов пишет про последствия ухода Макдоналдса:

https://skorobogatov.livejournal.com/108703.html

Минусы и плюсы этого решения компании для нас:

Минусы

А. Краткосрочно, это удар по занятости. К этому следует добавить и то, что Макдоналдс славился как хорошая школа молодого бойца для начинающих свой трудовой путь. Если ты выжил там сколько-нибудь длительное время, значит, справишься с любой другой работой, требующей расторопности и выносливости;

Б. Это удар и по имиджу нашей страны в глазах ее молодых граждан. Подобно айфону, габмургер – нечто больше, чем еда, и уход этого символа даст им лишний повод оплакивать себя как имевших несчастье родиться в “ж-пе мира”;

В. Компания не просто так стала мегауспешной транснациональной корпорацией. СМИ обычно делают упор на “технологиях”, подразумевая, что некто владеет каким-то секретом, который позволяет ему производить чудо-продукцию. Между тем, история бизнеса показывает, что в основе успеха чаще всего лежит не какое-то уникальное известное лишь тебе ноу-хау. На свете было множество компаний в разных отраслях, изначально не различавшихся имеющейся у них информацией о том, как производить свой продукт и доставлять его потребителю, но одни достигали успеха, а другие закрывались.

Ключевую роль играли такие, кажущиеся многим эфемерными, факторы как мотивация сотрудников, корпоративная культура, система работы с клиентами, кадровая политика и внутренние механизмы карьерного роста. Именно эти вещи чаще всего определяют успех бизнеса.

Макдоналдс, торгующий бутербродами, которыми до него торговало бесчисленное множество предприятий общепита, – пример бизнеса, уникального своей организацией. Его уход не закроет нам доступ к каким-то неведомым секретам производства, но в плане умения вести бизнес одним учителем здесь станет меньше.

Плюсы

Г. Фастфуд вреден для здоровья, и уход с нашего рынка его крупнейшего поставщика по своему эффекту аналогичен сокращению производства сигарет.

Кто-то возразит, что потребление фастфуда останется прежним, т.к. освободившуюся нишу займут отечественные рестораны. Но экономическая теория и статистика предсказывают: не останется. При прочих равных, чем меньше разнообразия на любом рынке, тем меньше спрос, а если это разнообразие уменьшается за счет культового бренда, эффект однозначно усиливается;

Д. То, что нишу займут наши, – тоже плюс. Хотя бы сами будем зарабатывать на своем неправильном питании.

3. Чисто технически, импортозаместить основное меню Макдака будет довольно просто. С бургерами всё понятно: и мясо, и булка, и сыр, и салат, и томатный соус – всё это в избытке производится в России, причём вполне достойного качества. Нарезать на ломтики и поджарить картофель – тоже не великого ума дело. Сможем мы и обильно удобрить сахаром каждое блюдо.

Остаются сладкие напитки, но для них российские бренды-заменители уже готовы:

https://lenta.ru/news/2022/05/16/coca_rus/

Пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» в Москве создал первые аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Появившиеся отечественные напитки получили названия CoolCola (аналог Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite). Бутылка по форме сильно не изменилась — отличается только этикетка, на которой вместо привычных логотипов используются буквы C, F и S в зависимости от типа напитка. Цветовая гамма также осталась неизменна.

В «Очаково» заявили, что по вкусу новая газировка не отличается от «классических любимых прохладительных напитков». В описании к представленным на сайте товарам сказано, что все они «прекрасно утоляют жажду и позволяют освежиться».

В состав CoolCola входит вода, сахар, сахарный колер, лимонная кислота, кофеин, ароматизаторы и экстракт ванили. В Fancy — сахар, апельсиновый сок, лимонная кислота, ароматизаторы, апельсиновые терпены, а также растительные экстракты, в том числе эфирные масла мандарина, апельсина, лимона и лайма. В Street — сахар, лимонная кислота, сок лимона и лайма, растительные экстракты и ароматизаторы.

Кому-то, возможно, не понравятся англоязычные названия, имитирующие оригинальные. Однако Макдоналдс был ориентирован не только на россиян, но и на иностранных туристов, многие из которых принципиально предпочитают потреблять за рубежом не местную кухню, а простой и привычный фастфуд, который есть везде. Возможно, ради сохранения сложившейся туристической инфраструктуры, вероятно, имитация оригинальных названий имеет смысл.

Надеюсь, когда-нибудь наши депутаты озаботятся вопросом и влупят маркетинговый налог в 3% на все товары с нерусскими названиями. Однако займутся они этим явно не сейчас: пока что есть более срочные дела.