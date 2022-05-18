 

Иммунотерапия может играть роль в лечении рака желудка и пищевода

18.05.2022, 21:15, Разное
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Иммунотерапия изменила лечение пациентов с метастатическим раком пищевода и желудка четвертой стадии. Было показано, что у пациентов с этими злокачественными новообразованиями иммунотерапия продлевает выживаемость, когда в опухолях наблюдается высокая экспрессия иммунородственного белка, называемого PD-L1. Сообщает портал MedicalXpress.

В настоящее время исследователи изучают, приносит ли иммунотерапия пользу людям, у которых нет метастатического заболевания четвертой стадии. У этих больных опухоли не распространились на отдаленные органы.

Текущий стандарт лечения пациентов с неметастатическим раком желудка и пищевода включает предоперационную химиотерапию плюс лучевую терапию и последующую хирургическую резекцию первичного рака и окружающих лимфатических узлов. Однако автор работы отмечает, что частота рецидивов рака у этих пациентов высока, и если опухоль возвращается, рак обычно неизлечим.

Доктор Юн и его коллеги провели клиническое исследование, чтобы оценить, может ли добавление иммунотерапии под названием пембролизумаб к стандартной химиолучевой терапии и хирургическому вмешательству у пациентов с аденокарциномой желудочно-пищеводного соединения увеличить число пациентов, у которых произошла полная эрадикация опухоли в исходной локализации и в близлежащих лимфатических узлах .

«Пациенты, у которых наблюдается полная эрадикация, имеют больше шансов на излечение», — говорит доктор Юн, ведущий автор исследовательской работы. «Мы обнаружили, что добавление иммунотерапии, по-видимому, увеличивает вероятность полного уничтожения первичной опухоли и метастазов в регионарных лимфатических узлах в группе пациентов, чьи опухоли экспрессировали высокие уровни PD-L1».

Если эти результаты могут быть подтверждены в более крупном отдельном клиническом исследовании, комбинация иммунотерапии со стандартной химиолучевой терапией и хирургическим вмешательством может стать новым стандартом лечения пациентов с неметастатическим раком желудочно-пищеводного тракта.



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