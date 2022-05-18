Мнение: Знамя Победы навсегда…

Вот это новость! Флаг России предложено заменить на Знамя Победы. Ладно бы, если бы замену предложил какой-нибудь отставной престарелый генерал, прослуживший от лейтенанта и до пенсии в Приарбатском военном округу. Но нет, не генерал. Замену предложил целый депутат Госдумы Михаил Шеремет, представляющий Крым.

Так и сказал Шеремет: «сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе».

И добавил, что именно под этим знаменем сражались деды в годы Великой Отечественной войны и под ним российская армия «противостоит неонацистам».

Справедливости ради, депутат подстраховался, заявив, что гордится триколором России, но в данный момент расценивает Знамя Победы как актуальный символ «возрождающейся супердержавы».

Как это все-таки печально. Неужели у моей Родины сегодня нет и уже больше никогда не будет ничего, чем можно было бы гордится, кроме Победы в Великой Отечественной?

До такого, чтобы заменить Государственный Флаг на Знамя Победы – даже в СССР не додумались. Потому что даже старцы Политбюро понимали, что стране нужна история, что народонаселение должно помнить прошлое, должны гордиться победами и достижениями, но люди живут настоящим и будущим.

В общем, в СССР хотя бы коммунизм строили, люди жили надеждой, что скоро, совсем скоро наступит светлое будущее.

А что сейчас? Кроме Дня Победы и Знамени Победы у России уже ничего нет и не будет? И в прошлом, и сегодня, и завтра?

Фотография отсюда

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