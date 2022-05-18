Мнение: Имидж Алкивиада
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Думала, с чего начать серию постов про имидж, и решила начать с Алкивиада.
Алкивиад (г.р. 450 г. д.н.э) – один из самых ранних, самых известных примеров превосходного имиджа.
С ранних лет Алкивиад был кумиром для всех, кто знал его.
Плутарх пишет о нем в "Сравнительных жизнеописаниях" :
"Целая толпа знатных афинян окружала Алкивиада, ходила за ним по пятам, предупреждала все его желания, и никто не сомневался в том, что привлекает их лишь удивительная красота мальчика, но любовь Сократа была надежным свидетельством его добрых природных качеств, которые философ усматривал и различал под покровом внешней прелести".
И раньше:
"О красоте Алкивиада нет, пожалуй, нужды говорить особо; заметим только, что всегда, во всякую пору его жизни, она была в полном цвете, сообщая мальчику, юноше, а затем взрослому мужу прелесть и обаяние."
Сравните лицо Алкивиада и Аполлона.Алкивиад:
Аполлон Бельведерский:
Влияние Алкивиада на соотечественников, сила его харизмы и способность внушать им идеи стали легендой.
Кроме красоты и физического обаяния, Алкивиад умел говорить так, что завораживал речью.
Он картавил, но этот дефект в контексте его харизмы не только не выглядел недостатком, ему подражали многие поклонники, о чем сатирики тогда и позже сочиняли стихи.
В диалогах Платона мы читаем, как говорил юному Алкивиаду Сократ:
"Ты полагаешь, что если вскорости выступишь перед афинским народом — а это предстоит в самый короткий срок, — ты сумеешь ему доказать, что достоин таких почестей, каких не удостаивался ни Перикл и никто из его предшественников; доказав это, ты ооретешь великую власть в городе, а уж коли здесь, то и во всей Элладе ты станешь самым могущественным, да и не только среди эллинов, но и среди варваров, обитающих на одном с нами материке".
Дальше Сократ сообщает, что верит в планы Алкивиада и хочет стать его учителем, чтобы, благодаря ему, тоже обрести власть.
Плутарх описывает, как Алкивиад, еще будучи подростком, отказался играть на флейте, обучение которой было обязательным, и вслед за ним отказались все другие. Флейта была исключена из числа обязательных школьных предметов.
Вот какие аргументы привел Алкивиад :
"Плектр и лира, говорил он, нисколько не искажают облика, подобающего свободному человеку, меж тем как, если дуешь в отверстия флейт, твое лицо становится почти неузнаваемо даже для близких друзей. Кроме того, играя на лире, ей вторят словом или песней, флейта же затыкает рот, заграждает путь голосу и речи. «А потому, — заключал Алкивиад, — пусть уж играют на флейте дети фиванцев. Говорить они все равно не умеют.»"
Сообщают, что Алкивиад много придавался разврату, особенно в юности, но стоит учитывать, сколько среди его биографов было завистников и врагов.
И надо понимать, что его огромная популярность создавала много искушений.
Его звали на лучшие пиры, за него конкурировали самые богатые и красивые гетеры.
Г. Семирадский "Сократ застает своего ученика Алкивиада у гетеры"
Алкивиада обвиняли в чрезмерной любви к роскоши, богатым длинным платьям и длинным волосам, однако, когда он жил в Спарте, на чью сторону он перешел во время войны, чтобы уйти от афинского суда, он славился аскетизмом даже на фоне спартанцев. У него была короткая стрижка, простое платье, он мылся только холодной водой и ел сухие ячменные лепешки. Он снискал восхищение спартанцев и негодование врагов, называших его хамелеоном. А мы здесь можем увидеть пример не только гибкости этой личности, но и ее чуткости к контексту и хорошей адаптации к среде.
Это всегда сбивает с толку тех, кто пытается анализировать секреты имиджа, харизмы, успеха личностей, подобных Алкивиаду.
В каких случаях они гибкие, изменчивые, очень пластичные по отношению к среде, а в каких случаях, наоборот, навязывают окружению и среде свои взгляды и вкусы.
Мы с вами понимаем, что это зависит от величины красного поля. Там, где СЗ и n(ОЗ) велики, где есть авторитет, право и власть, такая личность устанавливает свои порядки, но там, где ее красное поле куда меньше, она подчиняется порядкам. Как Алкивиад в Спарте, с уважением и даже удовольствием.
Максимум, что он мог себе позволить в Спарте, спустя время, это вот такое:
"Он совратил Тимею, жену царя Агида, который был с войском за пределами Лакедемона, и та забеременела от него, и даже не скрывала этого; она родила мальчика и дала ему имя Леотихида, но у себя, в кругу подруг и служанок, шепотом звала младенца Алкивиадом — так велика была ее любовь! А сам Алкивиад, посмеиваясь, говорил, что сделал это не из дерзкого озорства и не по вожделению, но только ради того, чтобы Спартою правили его потомки".
Здесь любовь Тимеи открыла ему дополнительное красное поле.
Без понимания, что такое границы, локус контроля и красное поле, выводы из биографии Алкивиада делаются самые удивительные и даже комичные.
Не буду приводить имена современных авторов, вы их сами найдете, если захотите, но многие из этих пишут, что имидж Алкивиада был построен на том, что он:
– "на все имел свое личное мнение, которое не стеснялся выражать",
– "всегда держал дистанцию с людьми и был высокомерен",
– "не забывал хвалить себя и прямо заявлять о своих достоинствах".
В доказательства такие авторы приводят выдержки из Плутарха, пропуская абзацы, где поведение Алкивиада – наоборот.
Если не обращать внимание на контекст, от которого только и зависят границы, создается впечатление, что успешных людей от неуспешных отличает большая корона.
Надо почаще спорить, побольше говорить о себе, не обращать внимание на других, стоять на своем и быть высокомерным.
Вот какой образ рисуют многие, анализируя харизматиков. Харизма с их точки зрения – это корона, хотя мы знаем, что корона не оставляет шансов даже обычному обаянию. Мы видели это на сотне примеров.
Алкивиада, как и других харизматичных людей, отличали:
1) спонтанность,
2) самоуважение.
Большой и стабильный запас спонтанности бывает только у людей с хорошими границами, то есть с локусом контроля внутри границ.
У людей с плохими границами спонтанность, как минимум, нестабильна, а чаще всего ее очень мало.
Перебои в спонтанности и особенно дефицит спонтанности делают человека вялым, нервным, напряженным, черты его лица – восковыми, искаженными, тело неуклюжим, речь шаблонной и фальшивой.
Спонтанность делает глаза живыми, блестящими, черты лица гармоничными, мимику свободной, придает коже и мышцам лица здоровый тонус, без зажимов.
Спонтанный человек остроумен, уверен, расслаблен, но собран, не мрачен, а светел, не согнут к земле, а распрямлен, не скован, а свободен, и в жестах и в поступках.
Но спонтанность сохраняет свой большой и стабильный запас только при условии хороших границ, в противном случае она теряется и утекает в дыры, как если бы это был дырявый сосуд. Хорошая спонтанность – энергия, которая постоянно циркулирует в организме и поле, распределяется гармонично, циклично и равновесно.
Для этого энергию нужно вкладывать в свои ресурсы, реальные, а не воображаемые, получать результат, и тем самым поддерживать высокий запас спонтанности.
Поэтому вместо любви к абстрактному "себе", лучше говорить о любви к своим ресурсам. Иначе можно "любить" себя лежа на диване и кормя вредной пищей.
Спонтанность человека растет, когда его энергия идет на прокачку ресурсов. Но чтобы рулить своей энергией, а не пытаться рулить чужой, надо хорошо видеть свои границы, а для этого – не иметь короны.
Свидетельства отсутствия короны у Алкивиада мы можем прочитать и у Плутарха, и у Платона.
Платон в диалоге "Алкивиад" пишет, как Сократ объясняет Алкивиаду, что его стремление взять власть в Афинах в свои руки преждевременна, в нем пока недостаточно развито чувство справедливости, он обладает некоторыми пороками, поэтому должен пока подчиняться, а не править. И Алкивиад скромно и смиренно соглашается с ним.
"Сократ. И раньше, чем будет обретена добродетель, не то что ребенку, но и зрелому мужу лучше не властвовать, но отдать себя под водительство более достойного человека.Алкивиад. Ясно, что лучше.Сократ. А то, что лучше, разве не прекраснее?Алкивиад. Прекраснее.Сократ. То же, что прекраснее, разве не более подобает?Алкивиад. Как же иначе? Сократ. Следовательно, дурному человеку подобает рабствовать: так будет лучше.Алкивиад. Да.Сократ. Ведь порочность — это рабское свойство.Алкивиад. Очевидно.Сократ. А добродетель присуща свободе.Алкивиад. Да.Сократ. Так разве, мой друг, не следует избегать всего рабского?Алкивиад. И даже очень, Сократ".
Так Алкивиад просится в ученики Сократа и потом, долгое время, следует его советам. Именно этот отрезок жизни Алкивиада, пока тот не отступал от учения Сократа, наиболее успешен.
Венсан "Сократ обучает Алкивиада"
В "Пире" есть момент, где Алкивиад рассказывал, как пытался соблазнить Сократа, считая его величайшим мужем и даже "божественным", но Сократ остался безучастен и спал рядом с ним всю ночь "как отец или старший брат". Это вызвало у Алкивиада, любви которого пытались добиться многие лучшие женщины и лучшие мужчины, дополнительный трепет перед Учителем. Это очень важный момент, которого многие не понимают, приписывая любви Сократа к Алкивиаду сексуальный мотив. Для обучения необходима физическая дистанция, отношения учителя и ученика требуют субординации и чистоты от иных влечений, кроме влечения к истине.
Те, кто не понимают этого, обычно не понимают и того, зачем Алкивиад держал дистанцию с поклонниками. Они приписывают это его высокомерию и даже пишут, что это высокомерие делало его имидж ярче.
Это не высокомерие.
Что это, кто понимает?
И вот такой эпизод из отношений Алкивиада с женой.
"Гиппарета была послушной и любящей женой, но, страдая от того, что муж позорил их брак сожительством с гетерами из чужеземок и афинянок, она покинула его дом и ушла к брату. Алкивиада это нисколько не озаботило, и он продолжал жить в свое удовольствие. Письмо о разводе супруга должна была подать архонту не через второе лицо, а собственноручно, и когда, повинуясь закону, она уже подавала требование, явился Алкивиад, внезапно схватил ее и понес через всю площадь домой, причем никто не посмел вступиться и вырвать женщину из его рук. Гиппарета оставалась с мужем вплоть до самой смерти, а умерла она вскоре после отъезда Алкивиада в Эфес".
Какую стратегию в имиджмейкерстве показал в этом эпизоде Алкивиад?
И вот вам еще одна история-задача про смерть Алкивиада, из Плутарха.
"Алкивиад в то время жил с гетерою Тимандрой в одной фригийской деревне, и как-то раз увидел вот какой сон. Приснилось ему, будто он одет в платье своей возлюбленной, а она прижимает к груди его голову и, точно женщине, расписывает лицо румянами и белилами. По другим сведениям, ему казалось, что Багей отсекает ему голову и сжигает тело. Но все согласны, что видение явилось Алкивиаду незадолго до смерти.Войти в дом убийцы не решились, но окружили его и подожгли. Заметив начавшийся пожар, Алкивиад собрал все, какие удалось, плащи и покрывала и набросил их сверху на огонь, потом, обмотав левую руку хламидой, а в правой сжимая обнаженный меч, благополучно проскочил сквозь пламя, прежде чем успели вспыхнуть брошенные им плащи, и, появившись перед варварами, рассеял их одним своим видом. Никто не посмел преградить ему путь или вступить с ним в рукопашную, — отбежав подальше, они метали копья и пускали стрелы. Наконец Алкивиад пал, и варвары удалились; тогда Тимандра подняла тело с земли, закутала и обернула его в несколько своих хитонов и с пышностью, с почетом — насколько достало средств — похоронила".
Какие меры постарался применить Алкивиад, поняв, что смерть неизбежна, и для чего?
И с чем был связан его символический сон в обоих пересказах?
Источник: Эволюция
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