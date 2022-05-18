Мнение: Имидж Алкивиада

Думала, с чего начать серию постов про имидж, и решила начать с Алкивиада.

Алкивиад (г.р. 450 г. д.н.э) – один из самых ранних, самых известных примеров превосходного имиджа.

С ранних лет Алкивиад был кумиром для всех, кто знал его.

Плутарх пишет о нем в "Сравнительных жизнеописаниях" :

"Целая тол­па знат­ных афи­нян окру­жа­ла Алки­ви­а­да, ходи­ла за ним по пятам, пред­у­преж­да­ла все его жела­ния, и никто не сомне­вал­ся в том, что при­вле­ка­ет их лишь уди­ви­тель­ная кра­сота маль­чи­ка, но любовь Сокра­та была надеж­ным свиде­тель­ст­вом его доб­рых при­род­ных качеств, кото­рые фило­соф усмат­ри­вал и раз­ли­чал под покро­вом внеш­ней пре­ле­сти".

И раньше:

"О кра­со­те Алки­ви­а­да нет, пожа­луй, нуж­ды гово­рить осо­бо; заме­тим толь­ко, что все­гда, во вся­кую пору его жиз­ни, она была в пол­ном цве­те, сооб­щая маль­чи­ку, юно­ше, а затем взрос­ло­му мужу пре­лесть и оба­я­ние."

Сравните лицо Алкивиада и Аполлона.Алкивиад:



Аполлон Бельведерский:

Влияние Алкивиада на соотечественников, сила его харизмы и способность внушать им идеи стали легендой.

Кроме красоты и физического обаяния, Алкивиад умел говорить так, что завораживал речью.

Он картавил, но этот дефект в контексте его харизмы не только не выглядел недостатком, ему подражали многие поклонники, о чем сатирики тогда и позже сочиняли стихи.

В диалогах Платона мы читаем, как говорил юному Алкивиаду Сократ:

"Ты полагаешь, что если вскорости выступишь перед афинским народом — а это предстоит в самый короткий срок, — ты сумеешь ему доказать, что достоин таких почестей, каких не удостаивался ни Перикл и никто из его предшественников; доказав это, ты ооретешь великую власть в городе, а уж коли здесь, то и во всей Элладе ты станешь самым могущественным, да и не только среди эллинов, но и среди варваров, обитающих на одном с нами материке".

Дальше Сократ сообщает, что верит в планы Алкивиада и хочет стать его учителем, чтобы, благодаря ему, тоже обрести власть.

Плутарх описывает, как Алкивиад, еще будучи подростком, отказался играть на флейте, обучение которой было обязательным, и вслед за ним отказались все другие. Флейта была исключена из числа обязательных школьных предметов.

Вот какие аргументы привел Алкивиад :

"Плектр и лира, гово­рил он, нисколь­ко не иска­жа­ют обли­ка, подо­баю­ще­го сво­бод­но­му чело­ве­ку, меж тем как, если дуешь в отвер­стия флейт, твое лицо ста­но­вит­ся почти неузна­вае­мо даже для близ­ких дру­зей. Кро­ме того, играя на лире, ей вто­рят сло­вом или пес­ней, флей­та же заты­ка­ет рот, заграж­да­ет путь голо­су и речи. «А пото­му, — заклю­чал Алки­ви­ад, — пусть уж игра­ют на флей­те дети фиван­цев. Гово­рить они все рав­но не уме­ют.»"

Сообщают, что Алкивиад много придавался разврату, особенно в юности, но стоит учитывать, сколько среди его биографов было завистников и врагов.

И надо понимать, что его огромная популярность создавала много искушений.

Его звали на лучшие пиры, за него конкурировали самые богатые и красивые гетеры.

Г. Семирадский "Сократ застает своего ученика Алкивиада у гетеры"

Алкивиада обвиняли в чрезмерной любви к роскоши, богатым длинным платьям и длинным волосам, однако, когда он жил в Спарте, на чью сторону он перешел во время войны, чтобы уйти от афинского суда, он славился аскетизмом даже на фоне спартанцев. У него была короткая стрижка, простое платье, он мылся только холодной водой и ел сухие ячменные лепешки. Он снискал восхищение спартанцев и негодование врагов, называших его хамелеоном. А мы здесь можем увидеть пример не только гибкости этой личности, но и ее чуткости к контексту и хорошей адаптации к среде.

Это всегда сбивает с толку тех, кто пытается анализировать секреты имиджа, харизмы, успеха личностей, подобных Алкивиаду.

В каких случаях они гибкие, изменчивые, очень пластичные по отношению к среде, а в каких случаях, наоборот, навязывают окружению и среде свои взгляды и вкусы.

Мы с вами понимаем, что это зависит от величины красного поля. Там, где СЗ и n(ОЗ) велики, где есть авторитет, право и власть, такая личность устанавливает свои порядки, но там, где ее красное поле куда меньше, она подчиняется порядкам. Как Алкивиад в Спарте, с уважением и даже удовольствием.

Максимум, что он мог себе позволить в Спарте, спустя время, это вот такое:

"Он совра­тил Тимею, жену царя Агида, кото­рый был с вой­ском за пре­де­ла­ми Лакеде­мо­на, и та забе­ре­ме­не­ла от него, и даже не скры­ва­ла это­го; она роди­ла маль­чи­ка и дала ему имя Лео­ти­хида, но у себя, в кру­гу подруг и слу­жа­нок, шепотом зва­ла мла­ден­ца Алки­ви­а­дом — так вели­ка была ее любовь! А сам Алки­ви­ад, посме­и­ва­ясь, гово­рил, что сде­лал это не из дерз­ко­го озор­ства и не по вожде­ле­нию, но толь­ко ради того, чтобы Спар­тою пра­ви­ли его потом­ки".

Здесь любовь Тимеи открыла ему дополнительное красное поле.

Без понимания, что такое границы, локус контроля и красное поле, выводы из биографии Алкивиада делаются самые удивительные и даже комичные.

Не буду приводить имена современных авторов, вы их сами найдете, если захотите, но многие из этих пишут, что имидж Алкивиада был построен на том, что он:

– "на все имел свое личное мнение, которое не стеснялся выражать",

– "всегда держал дистанцию с людьми и был высокомерен",

– "не забывал хвалить себя и прямо заявлять о своих достоинствах".

В доказательства такие авторы приводят выдержки из Плутарха, пропуская абзацы, где поведение Алкивиада – наоборот.

Если не обращать внимание на контекст, от которого только и зависят границы, создается впечатление, что успешных людей от неуспешных отличает большая корона.

Надо почаще спорить, побольше говорить о себе, не обращать внимание на других, стоять на своем и быть высокомерным.

Вот какой образ рисуют многие, анализируя харизматиков. Харизма с их точки зрения – это корона, хотя мы знаем, что корона не оставляет шансов даже обычному обаянию. Мы видели это на сотне примеров.

Алкивиада, как и других харизматичных людей, отличали:

1) спонтанность,

2) самоуважение.

Большой и стабильный запас спонтанности бывает только у людей с хорошими границами, то есть с локусом контроля внутри границ.

У людей с плохими границами спонтанность, как минимум, нестабильна, а чаще всего ее очень мало.

Перебои в спонтанности и особенно дефицит спонтанности делают человека вялым, нервным, напряженным, черты его лица – восковыми, искаженными, тело неуклюжим, речь шаблонной и фальшивой.

Спонтанность делает глаза живыми, блестящими, черты лица гармоничными, мимику свободной, придает коже и мышцам лица здоровый тонус, без зажимов.

Спонтанный человек остроумен, уверен, расслаблен, но собран, не мрачен, а светел, не согнут к земле, а распрямлен, не скован, а свободен, и в жестах и в поступках.

Но спонтанность сохраняет свой большой и стабильный запас только при условии хороших границ, в противном случае она теряется и утекает в дыры, как если бы это был дырявый сосуд. Хорошая спонтанность – энергия, которая постоянно циркулирует в организме и поле, распределяется гармонично, циклично и равновесно.

Для этого энергию нужно вкладывать в свои ресурсы, реальные, а не воображаемые, получать результат, и тем самым поддерживать высокий запас спонтанности.

Поэтому вместо любви к абстрактному "себе", лучше говорить о любви к своим ресурсам. Иначе можно "любить" себя лежа на диване и кормя вредной пищей.

Спонтанность человека растет, когда его энергия идет на прокачку ресурсов. Но чтобы рулить своей энергией, а не пытаться рулить чужой, надо хорошо видеть свои границы, а для этого – не иметь короны.

Свидетельства отсутствия короны у Алкивиада мы можем прочитать и у Плутарха, и у Платона.

Платон в диалоге "Алкивиад" пишет, как Сократ объясняет Алкивиаду, что его стремление взять власть в Афинах в свои руки преждевременна, в нем пока недостаточно развито чувство справедливости, он обладает некоторыми пороками, поэтому должен пока подчиняться, а не править. И Алкивиад скромно и смиренно соглашается с ним.

"Сократ. И раньше, чем будет обретена добродетель, не то что ребенку, но и зрелому мужу лучше не властвовать, но отдать себя под водительство более достойного человека.Алкивиад. Ясно, что лучше.Сократ. А то, что лучше, разве не прекраснее?Алкивиад. Прекраснее.Сократ. То же, что прекраснее, разве не более подобает?Алкивиад. Как же иначе? Сократ. Следовательно, дурному человеку подобает рабствовать: так будет лучше.Алкивиад. Да.Сократ. Ведь порочность — это рабское свойство.Алкивиад. Очевидно.Сократ. А добродетель присуща свободе.Алкивиад. Да.Сократ. Так разве, мой друг, не следует избегать всего рабского?Алкивиад. И даже очень, Сократ".

Так Алкивиад просится в ученики Сократа и потом, долгое время, следует его советам. Именно этот отрезок жизни Алкивиада, пока тот не отступал от учения Сократа, наиболее успешен.

Венсан "Сократ обучает Алкивиада"

В "Пире" есть момент, где Алкивиад рассказывал, как пытался соблазнить Сократа, считая его величайшим мужем и даже "божественным", но Сократ остался безучастен и спал рядом с ним всю ночь "как отец или старший брат". Это вызвало у Алкивиада, любви которого пытались добиться многие лучшие женщины и лучшие мужчины, дополнительный трепет перед Учителем. Это очень важный момент, которого многие не понимают, приписывая любви Сократа к Алкивиаду сексуальный мотив. Для обучения необходима физическая дистанция, отношения учителя и ученика требуют субординации и чистоты от иных влечений, кроме влечения к истине.

Те, кто не понимают этого, обычно не понимают и того, зачем Алкивиад держал дистанцию с поклонниками. Они приписывают это его высокомерию и даже пишут, что это высокомерие делало его имидж ярче.

Это не высокомерие.

Что это, кто понимает?

И вот такой эпизод из отношений Алкивиада с женой.

"Гип­па­ре­та была послуш­ной и любя­щей женой, но, стра­дая от того, что муж позо­рил их брак сожи­тель­ст­вом с гете­ра­ми из чуже­зе­мок и афи­ня­нок, она поки­ну­ла его дом и ушла к бра­ту. Алки­ви­а­да это нисколь­ко не оза­бо­ти­ло, и он про­дол­жал жить в свое удо­воль­ст­вие. Пись­мо о раз­во­де супру­га долж­на была подать архон­ту не через вто­рое лицо, а соб­ст­вен­но­руч­но, и когда, пови­ну­ясь зако­ну, она уже пода­ва­ла тре­бо­ва­ние, явил­ся Алки­ви­ад, вне­зап­но схва­тил ее и понес через всю пло­щадь домой, при­чем никто не посмел всту­пить­ся и вырвать жен­щи­ну из его рук. Гип­па­ре­та оста­ва­лась с мужем вплоть до самой смер­ти, а умер­ла она вско­ре после отъ­езда Алки­ви­а­да в Эфес".

Какую стратегию в имиджмейкерстве показал в этом эпизоде Алкивиад?

И вот вам еще одна история-задача про смерть Алкивиада, из Плутарха.

"Алки­ви­ад в то вре­мя жил с гете­рою Тиманд­рой в одной фри­гий­ской деревне, и как-то раз увидел вот какой сон. При­сни­лось ему, буд­то он одет в пла­тье сво­ей воз­люб­лен­ной, а она при­жи­ма­ет к груди его голо­ву и, точ­но жен­щине, рас­пи­сы­ва­ет лицо румя­на­ми и бели­ла­ми. По дру­гим сведе­ни­ям, ему каза­лось, что Багей отсе­ка­ет ему голо­ву и сжи­га­ет тело. Но все соглас­ны, что виде­ние яви­лось Алки­ви­а­ду неза­дол­го до смер­ти.Вой­ти в дом убий­цы не реши­лись, но окру­жи­ли его и подо­жгли. Заме­тив начав­ший­ся пожар, Алки­ви­ад собрал все, какие уда­лось, пла­щи и покры­ва­ла и набро­сил их свер­ху на огонь, потом, обмотав левую руку хла­мидой, а в пра­вой сжи­мая обна­жен­ный меч, бла­го­по­луч­но про­ско­чил сквозь пла­мя, преж­де чем успе­ли вспых­нуть бро­шен­ные им пла­щи, и, появив­шись перед вар­ва­ра­ми, рас­се­ял их одним сво­им видом. Никто не посмел пре­гра­дить ему путь или всту­пить с ним в руко­паш­ную, — отбе­жав подаль­ше, они мета­ли копья и пус­ка­ли стре­лы. Нако­нец Алки­ви­ад пал, и вар­ва­ры уда­ли­лись; тогда Тиманд­ра под­ня­ла тело с зем­ли, заку­та­ла и обер­ну­ла его в несколь­ко сво­их хито­нов и с пыш­но­стью, с поче­том — насколь­ко доста­ло средств — похо­ро­ни­ла".

Какие меры постарался применить Алкивиад, поняв, что смерть неизбежна, и для чего?

И с чем был связан его символический сон в обоих пересказах?