Мнение: Крах ЦСКА

Накрывается медным тазом футбольный клуб ЦСКА: произошла некая утечка в “Спорт-Экспресс”, из нее стало ясно, что из клуба разбегаются все – и тренер, и игроки. Особо забавно, что клуб покидает Марио Фернандес – бразильский футболист с российским гражданством, как считалось “натурализованный” и отыгравший кучу матчей за сборную РФ. Мне уже тогда это казалось фальшью и каким-то позором, “патриоты” мне орали, что Фернандес сам стал патриотом России и “все так делают”. Позорище завершается предсказуемо – Фернандес улетает домой в Бразилию, навсегда.

Я подписан на много разных футбольных каналов в Телеграме и на Ютубе, там все активно обсуждают эту новость и высказывают кучу гипотез, “что ж такое произошло с ЦСКА”, что м ними случилось?? Прямо тайна какая-то. НИКТО не высказал самое очевидное, напрашивающееся предположение, вот тебе и “футбольные аналитики”.

Хотя разгадка на поверхности. На протяжении двух десятилетий (!) Россия самым наглым образом нарушала европейские футбольные законы, запрещающие, чтобы у клубов, выступающих в одних и тех же соревнованиях, был один владелец. В России делали вид, будто бы клубом ЦСКА “владел” сомнительный делец с Украины по фамилии Гинер – в то время как Гинер все годы не более чем подставным “владельцем”, а реально клуб ЦСКА, равно как и как клуб Челси, принадлежал одному человеку – Роману Абрамовичу. Такой вот “секрет Полишинеля”.

Если это знать, то всё просто. ЦСКА рушится, потому что у Абрамовича накопилось слишком много неприятностей ВЕЗДЕ, и ему стало просто не до “армейцев”. На имущество Абрамовича по всей Европе идет азартная охота, у него арестовывают один особняк за другим, отбирают Челси, прессуют по всем направлениям – ему еще только проблем братьев Березуцких и турка Языджи не хватало!

Поэтому – всё, сказка кончилась. ЦСКА исчезает.