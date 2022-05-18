 

Мнение: Будущее Запорожья с Россией.

18.05.2022, 20:55, Разное
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Вице-премьер Хуснуллин (который курирует Севастополь и Крым) после поездки в Херсон и Мелитополь заявил, что:

1. Уже в мае оборот рубля в Херсонской и Запорожской областях резко вырастет. Зарплаты и пенсии за этот месяц выплатят в рублях.
2. Будут налаживать экономические связи региона с Россией, так как будущее региона с Россией.
3. Запорожская АЭС будет работать на Россию. В дальнейшем, Россия может продавать электроэнергию с ЗАЭС Украине.

В общем, весьма оптимистичные заявления, особенно после того, как был пробит сухопутный коридор в Крым, а Азовское море вновь стало внутренним морем России.

Источник: Colonel Cassad



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