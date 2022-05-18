Вместо блонда – Личное мнение

Любой женщине, наверное, хоть раз в жизни хочется стать блондинкой.

Однако не всякое желание должно быть осуществлено, что мы наблюдали и на примере Моники Белуччи, и на примере Анджелины Джоли, и на примере Ирины Шейк.

Теперь вот Анечка Седокова не удержалась: облондинилась.



Фото: Соцсети

Стала, на мой взгляд, выглядеть хуже.

Женщина радикально меняет причёску — будь то цвет волос или новая длина — когда ей хочется перемен.

Перемен хочется, когда в жизни что-то не устраивает.

И вот вместо того, чтобы идти и рубить каре или устраивать на башке блонд, который делает большинство женщин менее выразительными, лучше сесть и разобраться, чего именно тебе не хватает.

И это что-то, поверьте, — не мужчина, хоть многие так и скажут.



Фото: Соцсети

Анечке Седоковой, например, не хватает уверенности в себе.

Неуверенность в себе изматывает и, я бы даже сказала, опустошает женщину. От этой опустошённости убежать невозможно. Ни в блонд, ни в новые отношения, ни даже в деторождение. Её можно только заполнить.

Себя нужно заполнять. Изнутри.

И под заполнением я понимаю не пихание члена в отверстие с последующим его там удержанием, а погружением в дело, которым горит душа.

Если у женщины такого дела нет, то она, подобно Анечке Седоковой, будет пытаться реализоваться через отношения и манипуляции со внешностью.

Это всегда будет заканчиваться ещё большим опустошением, от которого женщина убежит в новые отношения, в новый цвет волос, а иногда, что очень страшно, — и в бутылку.

Жить нужно так, чтобы, просыпаясь, испытывать азарт от предстоящего дня. Тогда будет и подлинная уверенность в себе, и чувство удовлетворённости от жизни.

У вас есть дело, которым горит душа? Расскажите о нём.

Если такого дела нет, то, может, пришло время его найти и в него погрузиться? Чем бы вы хотели заниматься, но постоянно откладываете?

Я вас слушаю очень внимательно.

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