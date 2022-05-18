 

США возобновили работу посольства в Киеве

18.05.2022, 20:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США спустя три месяца после начала спецоперации на Украине возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство Reuters.

Детали возобновления работы дипмиссии, а также численность ее персонала не приводятся, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, в феврале госдепартамент США принял решение о вывозе с Украины своих дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве. В последние дни активно появлялась информация о возобновлении работы американской дипмиссии в Киеве. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.21 / Американский генерал отметил военные достижения России

01.08.21 / В медальном зачете Олимпиады 2020 на второе место вышли США, Украина поднялась на 56-е место

24.02.22 / МИД Франции призвал граждан немедленно покинуть Украину

11.08.21 / Зеленский назначил послов Украины в трех странах по совместительству

31.05.21 / Комаровский: Степанов был лучшим министром здравоохранения из последних

07.07.20 / Черноморский флот занялся наблюдением за кораблями НАТО

23.10.20 / Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

16.01.21 / В Томске обнаружены растения с высоким противовирусным эффектом

05.05.22 / В РФ за сутки госпитализировали 3,2 тыс. человек с коронавирусом

04.09.21 / В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыск в замглавы Меджлиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика