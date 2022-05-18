США возобновили работу посольства в Киеве
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США спустя три месяца после начала спецоперации на Украине возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство Reuters.
Детали возобновления работы дипмиссии, а также численность ее персонала не приводятся, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Напомним, в феврале госдепартамент США принял решение о вывозе с Украины своих дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве. В последние дни активно появлялась информация о возобновлении работы американской дипмиссии в Киеве.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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