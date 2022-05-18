Глава Хорватии решил отговорить посла страны в НАТО от поддержки Финляндии и Швеции

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен поговорить с послом республики при НАТО Марио Нобило, чтобы тот проголосовал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

«Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу [при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции], поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернет мандат», – передает ТАСС его слова.

По его словам, тот, кто в парламенте проголосует против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в НАТО, будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов.

При этом глава Хорватии заявил, что Турция использует ситуацию в своих национальных интересах.

«А как ведет себя Хорватия, все наоборот», – констатировал Миланович, имея в виду нерешенность вопроса с реформой избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на включение этих стран в альянс, назвав саму инициативу «тычком ручкой в глаз разъяренному медведю».

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