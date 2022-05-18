Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ положение дел на Украине и в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом ситуацию в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе, сообщили в МИД России.

«Особое внимание было уделено конфликтным ситуациям, негативно влияющим на нужды мирных граждан в области здравоохранения, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Также затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Российская сторона рассказал о причинах, которые привели к гуманитарному кризису, возникшему в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в ДНР.

«Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер», – добавили в МИД.

Стороны выразили готовность продолжить контакты.

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