Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ положение дел на Украине и в Донбассе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом ситуацию в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе, сообщили в МИД России.
«Особое внимание было уделено конфликтным ситуациям, негативно влияющим на нужды мирных граждан в области здравоохранения, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Также затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Российская сторона рассказал о причинах, которые привели к гуманитарному кризису, возникшему в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в ДНР.
«Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер», – добавили в МИД.
Стороны выразили готовность продолжить контакты.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет