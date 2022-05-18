Макияж для карих глаз: какие тенденции мейкапа на весну подходят для них лучше всего

Вы обладательница роскошных карих глаз? Тогда вы, наверное, не раз задавались этими вопросами. Какие оттенки лучше всего подходят для макияжа карих глаз? Какие техники макияжа сделают ваши глаза выразительнее? На эти и другие вопросы мы отвечаем в сегодняшней статье. Вы можете познакомиться с многочисленными вариантами макияжа, актуальными нынешней весной, которые вдохновят вас на новые эксперименты с образом.

Не бойтесь смелых экспериментов. Создавайте гламурные образы.

Какие тона и оттенки лучше всего подходят к карим глазам

Чтобы подчеркнуть теплый тон ваших глаз, лучше всего использовать землистые тона, такие как светло- и темно-коричневый, лесной орех, шампань, розовый или кремовый. Они придают карим глазам мягкость и подчеркивают их сияние.

Нежные оттенки сделают взгляд еще мягче и загадочнее.

Практически все цвета хорошо сочетаются с карими глазами, но лучше избегать красных или насыщенных розовых тонов и холодных цветов, таких как синий или бирюзовый. Цвета металлик, такие как золото, медь или бронза, подходят для эффектного вечернего макияжа.

Подчеркните сияние своих глаз с эти особенным макияжем.

Как подчеркнуть карие глаза

Независимо от того, какой оттенок теней вы выберете, смело используйте подводку. Классическая черная подводка задает тон карим глазам и всегда выглядит элегантно.

Смоки-айс и красная помада – с таким сочетанием вы будете выглядеть великолепно.

Если вы хотите добиться более экстравагантного образа, вы можете комбинировать черный цвет с белой подводкой.

Помните о том, что кроме правильного подбора оттенков вам необходимо правильно наносить тени, чтобы подчеркнуть очарование своих глаз и при этом выглядеть великолепно.

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Подчеркните брови, чтобы еще больше выделить цвет глаз. Если у вас светлые брови, используйте карандаш, пудру или гель для бровей светлого цвета. Если у вас темные брови, вы можете выбрать черный или темно-коричневый цвет.

Вот так выглядит макияж для карих глаз с землистыми оттенками.

Что не рекомендуется использовать

Избегайте использования слишком темных теней для век, так как они часто делают карие глаза меньше. Но, если ваши глаза светлого оттенка, смело работайте с темными тенями.

Сочетание двух цветов – беспроигрышный вариант.

Слишком светлые оттенки – также не лучший выбор, так как они придадут вам усталый или даже болезненный вид. А вот в сочетании с темными тенями для век они выглядят по-настоящему гламурно. Вы можете подчеркнуть внутренний уголок глаза светлыми тенями для век и оттенить внешний уголок более темным тоном.

Модные рекомендации

Если вы хотите привлечь внимание, используйте сливовые или фиолетовые тени для век. Эти цвета особенно подходят карим глазам и делают взгляд еще более соблазнительным.

Будьте готовы экспериментировать, и вы не проиграете.

Как упоминалось выше, вы можете смешивать и сочетать два разных цвета, если они не слишком агрессивны и безвкусны. Для особых случаев рекомендуем классический смоки-айс. Он превращает ваш вечерний макияж в изюминку и помогает вам выглядеть сногсшибательно.