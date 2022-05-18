На сцену выходит микрофренч: минималистичные тенденции и идеи французского маникюра на лето

Летом этого года одним из трендовых видов маникюра станет микрофренч. Он универсален и подходит к разным формам ногтей. Этот дизайн является разновидностью французского маникюра, но имеет некоторые отличия. В статье мы приведем несколько идей микрофренча и расскажем об особенностях этого вида нейл-арта.

Микрофренч и классический френч: отличия

Классический французский маникюр предполагает использование нюдовых тонов для основной части ногтевой пластины и закрашивание кончика в белый цвет.

Микрофренч отличается от классического варианта тем, что на кончике ногтя прорисовывается очень тонкая полоска. Для ее создания можно использовать лак любого цвета. Это позволяет получить очень чистый и стильный дизайн ногтей.

Такой маникюр идеально смотрится на коротких ногтях. Вам не придется их наращивать, чтобы создать крошечную линию. Однако микрофренч также подходит для длинных и даже квадратных ногтей.

Далее мы поделимся несколькими идеями создания микрофренча.

Черный

Если вам нравится естественный тон ногтей, но белый кончик кажется вам слишком простым, то создайте на нем тонкую черную полоску. Контрастный цвет сделает дизайн более четким. Такой вариант особенно красиво смотрится на миндалевидных ногтях.

Черно-белый

Если вы хотите добавить в маникюр больше оригинальности, то используйте для создания линии как черный, так и белый лак. Это позволит вам получить необычный двухцветный эффект.

Коричневый

Многим женщинам черный цвет кажется слишком мрачным. В этом случае вы можете использовать более мягкий коричневый тон. Такой маникюр подойдет обладательницам смуглой кожи.

Цветной микрофренч

Цветной микрофренч идеально подходит для лета. Вы можете использовать для линии на кончиков как пастельные, так и яркие тона.

В этом стиле нет четких правил. Главное, чтобы маникюр соответствовал вашему вкусу.

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Для создания причудливого эффекта вы можете использовать разные цвета для левой и правой руки.

Сложные дизайны

Микрофренч можно вписать в любой дизайн ногтей. Он особенно подходит для красочных рисунков в виде цветов или сердечек.

Этот вид французского маникюра также сочетается с минималистичным дизайном в виде точек, тонкого ободка из стразов или двойных линий.

Экспериментируйте с цветом фона

Вы можете также экспериментировать с цветом фона. Например, вместо нюдовых оттенков выбрать молочно-белую основу, а на кончике ногтя провести яркую линию.

Также красиво будет смотреться ободок цвета фуксии на нежно-розовой основе. Однако следует избегать слишком яркого базового тона, ведь микрофренч предполагает естественность.