Daily Sabah – россияне обошли других иностранцев по покупке жилья в Турции

В апреле продажи жилой недвижимости в Турции выросли почти на 40%, что стало рекордным показателем для одного месяца. Отчасти этот бум объясняется интересом со стороны иностранных граждан, в первую очередь, россиян, пишет Daily Sabah.



AP

Согласно официальной статистике, в апреле продажи жилой недвижимости в Турции выросли почти на 40% в годовом исчислении. Тенденция к росту сохраняется, несмотря на высокие расходы по займам и рост цен, пишет Daily Sabah.

Этот бум был отчасти вызван интересом со стороны иностранных покупателей, особенно россиян. За прошлый месяц они приобрели в два раз больше домов по сравнению с мартом, отмечает издание.

По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в апреле продажи жилья выросли на 38,8% до 133 058 единиц, что почти на 40 тыс. больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным месячным максимумом.

Многие покупатели продолжают рассматривать недвижимость в качестве привлекательной инвестиции. Они стремятся защитить себя от инфляции, которая достигла в Турции 20-летнего максимума, поясняет издание.

На Стамбул, крупнейший город Турции по численности населения, пришлась самая высокая доля продаж жилья в прошлом месяце — 26 330 домов. На втором месте оказалась Анкара (12 195), а на третьем — Измир (8 459).

По подсчётам TurkStat, в прошлом месяце продажи иностранцам выросли на 58,1%, составив 6 447 единиц. В апреле русские впервые обошли граждан других стран, увеличив свои покупки домов в Турции на 186,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1152 единиц, обращает внимание Daily Sabah.

Состоятельные русские вкладывают деньги в недвижимость в Турции и ОАЭ. Они надеются, что это позволит им добиться «финансового убежища» на фоне украинского конфликта и западных санкций, утверждают многие компании, занимающиеся недвижимостью.

«С началом конфликта интерес (к турецкому жилью. — ИноТВ) возрос не только среди россиян, но и среди украинцев», — заявил изданию председатель компании Helmann Yapı Сельман Озгун. По его словам, этот рост чётко заметен в Анталии, который на протяжении многих лет была любимым местом отдыха для граждан обеих стран.

Хотя Анкара выступает против российской спецоперации, она не поддерживает западные санкции против России. Турецкие власти пытаются сохранить тесные связи как с Москвой, так и с Киевом, позиционируя себя как нейтральную сторону и добиваясь прекращения конфликта, подчёркивает Daily Sabah.

«Турция — это сейчас самая безопасная страна для россиян. Они сами нам об этом говорят», — заявил менеджер по продажам компании Akzirve Хакан Саббаг. «Раньше они покупали в Анталии, теперь начали инвестировать в Стамбул и некоторые другие города», — добавил он.

Саббаг также отметил рост интереса со стороны граждан других стран, включая Казахстан, Южную Корею и Китай. По его прогнозам, летом турецкий рынок недвижимости ожидает ещё больший всплеск, особенно с учётом растущего спроса со стороны жителей Саудовской Аравии и других государств Персидского залива.