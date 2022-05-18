 

Голосовой помощник Тинькофф-банка перешёл на украинский язык

18.05.2022, 19:51, Разное
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Пользователи «Тинькофф-банка»
столкнулись с трудностями при использовании онлайн-бота «Олег», который для
многих стал основным способом взаимодействия с крупнейшим в мире онлайн-банком.
С 18 мая «Олег» общается с клиентами исключительно на украинском языке.

Проблема возникла примерно у
50% пользователей банка, сообщается на сайте Downdetector. Вместо
традиционного приветствия бот здоровается с клиентом фразой «Слава Україні», использует в речи запрещённые в России нацистские
приветствия и лозунги, а также требует от пользователя перейти на «державну
мову». Сложнее всего пришлось тем клиентам банка, которые пытались пройти
онлайн-верификацию личности: от них «Олег» требовал произнести «паляниця», и в
случае, если клиент с трёх раз не мог сделать этого правильно, блокировал счёт.
В банке считают, что причиной сбоя стала программная ошибка, и работают над её
исправлением.

«Так иногда бывает.
Нейросеть учится постепенно и порой совершает ошибки. Первое время «Олег»
вообще ругался матом, но потом мы его переучили. Думаю, с учётом текущей
политической ситуации не стоит слишком серьёзно воспринимать подобного рода
ошибки. Наш технический отдел уже работает над дебандеризацией онлайн-бота, и к
22 июня мы обещаем, что он полностью восстановит свою работу. Кстати,
пользователей «Олега» ждёт сюрприз: вместо голоса Олега Тинькова он будет
говорить голосом Олега Газманова», – заявили в пресс-службе банка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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