Голосовой помощник Тинькофф-банка перешёл на украинский язык
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Пользователи «Тинькофф-банка»
столкнулись с трудностями при использовании онлайн-бота «Олег», который для
многих стал основным способом взаимодействия с крупнейшим в мире онлайн-банком.
С 18 мая «Олег» общается с клиентами исключительно на украинском языке.
Проблема возникла примерно у
50% пользователей банка, сообщается на сайте Downdetector. Вместо
традиционного приветствия бот здоровается с клиентом фразой «Слава Україні», использует в речи запрещённые в России нацистские
приветствия и лозунги, а также требует от пользователя перейти на «державну
мову». Сложнее всего пришлось тем клиентам банка, которые пытались пройти
онлайн-верификацию личности: от них «Олег» требовал произнести «паляниця», и в
случае, если клиент с трёх раз не мог сделать этого правильно, блокировал счёт.
В банке считают, что причиной сбоя стала программная ошибка, и работают над её
исправлением.
«Так иногда бывает.
Нейросеть учится постепенно и порой совершает ошибки. Первое время «Олег»
вообще ругался матом, но потом мы его переучили. Думаю, с учётом текущей
политической ситуации не стоит слишком серьёзно воспринимать подобного рода
ошибки. Наш технический отдел уже работает над дебандеризацией онлайн-бота, и к
22 июня мы обещаем, что он полностью восстановит свою работу. Кстати,
пользователей «Олега» ждёт сюрприз: вместо голоса Олега Тинькова он будет
говорить голосом Олега Газманова», – заявили в пресс-службе банка.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет