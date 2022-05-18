Голосовой помощник Тинькофф-банка перешёл на украинский язык

Пользователи «Тинькофф-банка»

столкнулись с трудностями при использовании онлайн-бота «Олег», который для

многих стал основным способом взаимодействия с крупнейшим в мире онлайн-банком.

С 18 мая «Олег» общается с клиентами исключительно на украинском языке.

Проблема возникла примерно у

50% пользователей банка, сообщается на сайте Downdetector. Вместо

традиционного приветствия бот здоровается с клиентом фразой «Слава Україні», использует в речи запрещённые в России нацистские

приветствия и лозунги, а также требует от пользователя перейти на «державну

мову». Сложнее всего пришлось тем клиентам банка, которые пытались пройти

онлайн-верификацию личности: от них «Олег» требовал произнести «паляниця», и в

случае, если клиент с трёх раз не мог сделать этого правильно, блокировал счёт.

В банке считают, что причиной сбоя стала программная ошибка, и работают над её

исправлением.

«Так иногда бывает.

Нейросеть учится постепенно и порой совершает ошибки. Первое время «Олег»

вообще ругался матом, но потом мы его переучили. Думаю, с учётом текущей

политической ситуации не стоит слишком серьёзно воспринимать подобного рода

ошибки. Наш технический отдел уже работает над дебандеризацией онлайн-бота, и к

22 июня мы обещаем, что он полностью восстановит свою работу. Кстати,

пользователей «Олега» ждёт сюрприз: вместо голоса Олега Тинькова он будет

говорить голосом Олега Газманова», – заявили в пресс-службе банка.

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