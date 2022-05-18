 

Создан алгоритм, который позволяет роботу учиться новым действиям всего за 10 минут

18.05.2022, 19:50, Разное
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки создали алгоритм на основе искусственного интеллекта, способный быстро и эффективно обучать роботов выполнять определенные задачи. Для этого необходимо лишь пару раз продемонстрировать машине, как выполняется то или иное действие.

Научные сотрудники Массачусетского технологического института воспользовались нейронной сетью для определения формы предметов, чтобы разработать свой алгоритм. Такой ИИ быстро спустя несколько демонстраций узнает точную геометрию объекта.

Проверить алгоритм решили на роботизированной руке. Устройство поднимало объекты, лежащие в разных позах, а обучалось этому максимум за десять демонстраций.



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