Мнение: Письмо: “В надежде заслужить его любовь”

Если мы условно поделим имидж на внешность и поведение, как будто у нас есть кукла и ходы, превращающие эту куклу в персонажа, мы можем увидеть, как каждый ход мимо границ делает персонаж все менее красивым, а потом уродливым, несмотря даже на объективно красивую куклу.

А если кукла еще и некрасивая, имидж становится уродливым сразу, а потом все хуже и хуже.

То же самое характерно и для обратного процесса. Некрасивая кукла становится все красивей и красивей от правильных ходов, приобретает сначала некий шарм, а потом даже красоту.

Потому что красота – это не столько сосуд, сколько огонь в сосуде, как намекал поэт.

И на форму сосуда огонь тоже влияет, если хватит пластичности.

Посмотрим, как автор по кусочку раздербанила и изуродовала свою небольшую фигуру вместо того, чтобы растить или хотя бы оставить как есть.

namore123

Возможен ли в моей ситуации траблшутинг?

Я бывший минус.

(Автор не бывший минус, и не в минусе ее дело, а в большом плюсе парня и ее растущих щипцах. Но корона дает ей надежду на траблшутинг, как если бы она была не рапан, а рыбачка)

Но мне, возможно, предстоит встреча с моим плюсом, на которой мне хотелось бы себя повести так, чтобы все мои щипцы в прошлом со временем превратились бы в шары.

(Когда Ученицы читают мой блог и видят что-то аппетитное, например “щипцы могут превратиться в шары”, у них сразу же слюни текут. В каком случае щипцы могут превратить в шары, друзья?)

Сама я с этой задачей вряд ли справлюсь. Или, может быть, лучше вообще с ним не встречаться? Если спросит почему, написать, что не хочу. Хотя, на самом деле, я хочу его увидеть, но очень боюсь возврата иллюзий, боли (очень много боли мне эта история принесла), выглядеть глупо, смешно.

Дело в том, что сегодня ночью я прилетела в страну и город моего бывшего плюса. Поездка была запланирована и оплачена месяц назад. Через неделю после оплаты я осознала, что мой минус сводит меня с ума, я сливаюсь, предаю себя, так как в тот момент мы "дружили" с моим плюсом на расстоянии и из-за этого мои иллюзии и надежда на то, что у него появится любовь ко мне росли. Пока в какой-то момент не пришло осознание, что я полная дура, которая неделю назад потратила кучу денег, чтобы самой приехать к равнодушному мужику в надежде заслужить его любовь.

Сначала я написала ему, что мне нужен перерыв в общении (в момент моего осознания мы с ним переписывались и он мне писал, что возможно его не будет в городе, когда я приеду, и объяснял почему). Сначала он написал, что не будет меня больше беспокоить, если я не хочу с ним общаться.

(Если перевести это с языка короны, получится, что она бегала за парнем, купила билет к нему, а он ее послал. В ответ на это она поставила жирную точку. Он обрадовался. Дальше она достанет черный чемоданчик и будет так и сяк пытаться его щипцевать разными щипцами. Все щипцы ей опишите)

Я написала, что всё ещё влюблена в него (первый раз призналась через месяц после знакомства в январе, он ответил, что не влюблён в меня), но вижу, что он так и не начал испытывать ко мне ответных чувств, поэтому мне нужно время, чтобы разобраться с собой. Он ответил, что любит меня как человека, но врать о чувствах не хочет.

Через 2 недели молчания (за это время от него был 1 пинг в Инстаграме) я написала, что мне стало лучше, что у меня были иллюзии, я со всем разобралась и больше не влюблена в него, попросила прощения за то, что ставила его в неловкое положение и надеюсь, что у него всё хорошо. Он вроде бы очень дружелюбно ответил, спросил, как у меня дела, я написала, что всё хорошо и не стала продолжать диалог. Он тоже больше ничего не писал.

За 5 дней до поездки мне на эл.почту пришло письмо от авиакомпании, что мои рейсы смещены на 2 дня вперёд и теперь это не дневные рейсы, а ночные. Я разволновалась и на эмоциях написала ему об изменениях в надежде, что он предложит встретить меня в аэропорту (даже отправила скриншот с временем вылета-прилета). Он ведёт больше ночной образ жизни, поэтому я точно знаю, что в это время ночи он, как правило, не спит и машина у него есть. Я написала сообщение в 10 утра. В пять вечера от него всё ещё не было ответа (до этого он никогда не игнорировал мои сообщения) и я написала: "Хм… достаточно неожиданно". На что он написал: "Извини, пожалуйста, я забыл написать ответ…" и дальше о том, что приехали родственники, он был с ними, что скорее всего, он будет в городе, мы сможем увидеться. Я ответила: I see (типа, понятно).

(У нее невероятно большое количество щипцов. Щипцы все больше и грубей, помимо того, что форма их меняется. И посмотрите, насколько с каждым таким шагом уродливость ее фигуры в его поле растет)

Вчера вечером я мысленно для себя поставила точку в этой истории. Любовь не сложилась, наверное, по многим причинам: и мой слабый имидж, и мои короны, которые как-то незаметно отрастают, и баги, и не совсем достойное поведение – я имею в виду, свои попытки завоевать его любовь из минуса, своё желание заниматься с ним сексом, когда он не очень того хотел и т.д. А ведь я ещё и старше его на 7 лет.

Ночью, когда я ждала в аэропорту свой рейс, который ещё на час задержался, произошёл такой диалог:

Он: Привет. Как дела?

Я: Привет. Хорошо, спасибо. Как ты?

Он: Тоже хорошо, спасибо. Когда ты приезжаешь? Днём я буду со своими родственниками, но я хочу тебя увидеть перед тем, как уеду в *** (город, где он будет работать всё лето). Мы можем увидеться?

Я: Когда ты уезжаешь в ***?

Он: *тогда-то* в 6 часов (т.е. через 5 дней)

Я: (скопировала его сообщение с вопросом можем ли мы увидеться;) Не знаю, мне нужно сначала прилететь.

Он: Ок. Мы ещё об этом поговорим.

Я: Ок.

Я отвечала с перерывами в полчаса-час, так как хотелось понять, что я чувствую в тот момент. Вообще, думала, что если не встретит, не буду ему вообще отвечать. Когда он написал вечером, ответила, потому что ещё надеялась, что он встретит, подумала, что хочет по расписанию уточнить, а он: "Когда ты приезжаешь?", хотя я отправила ему скриншот.

(Он спросил, чтобы спрятаться, чтобы быть готовым к атаке, но автору все мерещится, что он хочет ее встречать)

Возможно ли в данной ситуации повести себя красиво при встрече? Чтобы у него случился диссонанс. Или лучше вообще не встречаться с ним? От греха подальше, как говорится. Может он больше ничего и не напишет, а я парюсь…

Спасибо, что дочитали.