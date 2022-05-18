Мнение: Без комментариев!

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. ОДКБ серьезно обеспокоена тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход международно-правовых норм, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.

“Серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН”, – отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.

Нет слов.