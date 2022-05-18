Президент РАН назвал важнейшее достижение российских ученых в прошлом году

Одним из важнейших достижений прошлого года стал запуск спутника «Арктика-М», в следующем планируется запуск второго, сообщил президент РАН, академик Александр Сергеев в ходе выступления на федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание».

По его словам, всего необходимо запустить четыре таких спутника. «И тогда мы будем знать и мониторить все: состояние льдов, ситуацию на Северном морском пути и так далее. Арктика – это «кухня» погоды в мире, поэтому так важно изучать ее как можно точнее», – приводятся его слова на сайте общества «Знание».

Большое внимание президент РАН уделил освоению космоса, отметив, что в 2019 году РФ запустила уникальный космический аппарат «Спектр РГ» в одну из точек Лагранжа для дистанционного зондирования Земли. Также он рассказал о детекторе нейтрино на Байкале – самом большом в Северном полушарии.

Перечисляя достижения российских ученых, Сергеев остановился на применении искусственного интеллекта для расшифровки древних тибетских рукописей, изобретении уникального лекарства от коронавируса и других разновидностей вирусов, создании беспилотника вертикального взлета с циклическими движителями и новых способах переработки отходов нефтехимических производств.

Напомнил он и о том, что ООН объявила 2022-й Международным годом стекла – а одним из самых продуктивных исследователей этого материала и изобретателем цветных стекол был русский ученый Михаил Ломоносов, создававший с учениками потрясающие мозаики.

Отвечая на вопросы, академик оценил уровень образования в современных отечественных вузах.

«Уровень образования мог бы быть выше, если бы мы имели на входе более мотивированных ребят», – отметил Сергеев.

Он также добавил, что в советское время была выдающаяся система образования, которой можно гордиться даже спустя десятилетия. Президент РАН дал совет молодым людям, интересующимся наукой: как можно раньше найти сильного наставника, профессора, который будет готов передавать молодежи «научный код», – а таких профессоров, по словам академика, в отечественной науке много.

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