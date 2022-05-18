Небензя рассказал об итогах дискуссии с Гутерришем по экспорту удобрений из России

Дискуссии по перспективам возобновления экспорта калийных удобрений из РФ с генсеком ООН Антониу Гутерриша прошли позитивно, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Вопрос экспорта российских удобрений в страны, которые производят сельскохозяйственную продукцию, обсуждался с российским президентом [Владимиром Путиным]. Дискуссии, насколько я знаю, прошли хорошо и позитивно», – передает его слова ТАСС.

По словам Небензи, Гутерриш предлагает, чтобы РФ была исключена из списка любых ограничений на экспорт удобрений, чтобы обеспечить поставку продукции.

Он отметил, что РФ готова поставлять удобрения на мировой рынок, однако этому препятствуют введенные Западом санкции. «Были введены санкции в сфере судоходства, страхования, банковских расчетов», – сказал постпред России.

При этом он пояснил, что вопросы снятия экспортных ограничений для российских калийных удобрений обсуждались не в плане размена на украинское зерно.

Небензя пояснил, что публикации СМИ о переговорах генсека ООН о доступе к украинскому зерну в обмен на снятие экспортных ограничений для российских и белорусских калийных удобрений являются «вольной интерпретацией вопроса».

«Действительно, генеральный секретарь ООН обсуждал с первым заместителем председателя правительства РФ [Андреем] Белоусовым вопрос о экспорте калийных удобрений из РФ на мировой рынок, потому что мировой рынок, особенно производящие сельхозпродукцию страны отчаянно нуждаются в удобрениях. Вопрос о торговле удобрениями за экспорт зерновых так не стоит. Этот вопрос действительно поднимался Гутерришем, но не в плане обмена одного на другое», – сказал он.

17 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из РФ в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. Представитель Кремля заявил, что тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.

—