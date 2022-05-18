Эксперт оценил основания для оптимизма в отношениях между Россией и Центральной Азией

Перспективы сотрудничества РФ и Центральной Азии велики, есть основания на сегодняшний день испытывать оптимизм в этом направлении, считает председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий на полях II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В нынешней ситуации есть основания строить относительно оптимистичные прогнозы <…> Перспективы сотрудничества РФ и Центральной Азии велики, шансы на удачу здесь очень хороши. Есть стремление РФ взаимодействовать с центральноазиатскими странами», – приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что даже серьезные вызовы, которые присутствуют в регионе, можно преодолеть.

«Есть вызовы, они очень серьезные, но, как мы видим, преодолеть их можно, однако это потребует стараний, и многое зависит и от России, и от стран Центральной Азии, все зависит от людей», – рассказал эксперт.

Старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в свою очередь отметил, что РФ и центральноазиатские страны «взаимозависимы» и сейчас сторонам нужно искать решения возникающих проблем через интеграционные структуры.

«У нас есть огромное поле для совместной деятельности, у нас есть точки, показывающие, что нам друг без друга никуда. Мы настолько взаимозависимые, что нужно в нынешних условиях, мы их не выбирали, искать возможность через евразийскую интеграцию, банковские структуры. Центральная Азия для РФ стратегически важна», – сказал он.

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