Рост зарплат, подработка и удалёнка — France 2 выяснил, как борются с инфляцией на Западе

Неконтролируемая инфляция в западных странах заставила увеличивать стоимость труда, а также искать другие способы пережить экономический кризис, рассказывает France 2. В США некоторые работодатели предлагают сократить расходы сотрудников за счёт удалёнки, премий и пособий, в Великобритании наиболее уязвимым категориям разрешили трудиться на нескольких работах, а в Бельгии постоянно повышаются зарплаты, однако их рост может в свою очередь также способствовать инфляции.

Для борьбы с неконтролируемой инфляцией странам не остаётся никакого другого выхода, кроме повышения зарплат, но какое решение они находят?

В США за год зарплаты в среднем выросли на 5,6 процента, однако за этой цифрой скрываются очень разные ситуации в различных компаниях.

КАМИЙ ГЮТТЕН, корреспондент французского телевидения в Вашингтоне: Здесь только четверть компаний приняли решение повысить зарплату своих сотрудников — многие выбрали другие решения. Например, предложили своим сотрудникам оставаться на удалёнке, сколько они хотят в любой день недели. Это помогает сократить расходы на питание и бензин. Для тех, кто вынужден приходить в офис, компании предложили премии, пособия по уходу за ребёнком, частичную оплату образовательного кредита. Инфляция превысила 8 процентов, и компании поняли, что если не хотят потерять сотрудников, то должны показать свою заинтересованность.

В Великобритании зарплаты выросли на 5,4 процента, но это не сдержало снижение покупательской способности для тех, кто зарабатывает мало.

МАЭЛИС СЕПТАМБР, корреспондент французского телевидения в Лондоне: Здесь рост зарплат не может компенсировать инфляцию, которая к концу года должна вырасти до 10 процентов. Больше всех пострадают люди с временной работой — например, сотрудники ресторанов быстрого питания. Часто официантов нанимают на неполный рабочий день. Чтобы им помочь, либеральное правительство Бориса Джонсона предложило решение: работать больше, чтобы зарабатывать больше. Оно предусматривает, что из самых проблемных договоров исключат условие об одном месте работы, что позволит работать на нескольких разных работодателей и работах.

Сильно отличается от англо-саксонской либеральной модели Бельгия, где за год зарплаты выросли на 6,6 процента.

ЖЮЛЬЕН ГАСПАРЮТТО, корреспондент французского телевидения в Брюсселе: В Бельгии зарплаты растут практически постоянно, потому что здесь они автоматически пересматриваются с учётом инфляции. То есть как только цены начинают расти слишком быстро — будь то на продукты питания, медицинское обслуживание или арендную плату, — у сотрудников как государственных, так и частных компаний на столько же вырастают зарплаты. Такой пересмотр зарплаты происходит либо ежегодно, либо ежемесячно в зависимости от профессии. Предполагается, что на деле за два года зарплаты должны вырасти больше чем на 10 процентов. Для сотрудника это хорошо, но не так хорошо для работодателей: у них растут расходы на выплату окладов, что в итоге может привести к росту цен.

Таким образом, слишком высокий рост зарплат может тоже в свою очередь привести к росту цен и создать спираль инфляции.

Дата выхода в эфир 16 мая 2022 года.