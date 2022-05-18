 

Mercedes-Benz представит новый кроссовер Mercedes-Benz GLC уже 1 июня 2022 года

18.05.2022, 18:29, Разное
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Немецкий бренд Mercedes-Benz поделился фотографиями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.

В компании сообщили, что официальная премьера автомобиля состоится 1 июня. Пока точные параметры засекречены, тогда как опубликованные тизеры не дают возможности детально рассмотреть достоинства паркетника. Вместе с тем предполагается увеличение объема багажного отсека. Автомобиль имеет цифровую приборную панель и мультимедийный экран на 11,9 дюйма.

Кроме того, автомобиль выйдет с широкой линейкой силовых агрегатов, включая бензиновые и дизельные двигатели от 204 л.с. Производитель предусмотрел и серию гибридных версий кроссовера, который получит также девятиступенчатую автоматическую коробку передач.



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