Mercedes-Benz представит новый кроссовер Mercedes-Benz GLC уже 1 июня 2022 года

Немецкий бренд Mercedes-Benz поделился фотографиями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.

В компании сообщили, что официальная премьера автомобиля состоится 1 июня. Пока точные параметры засекречены, тогда как опубликованные тизеры не дают возможности детально рассмотреть достоинства паркетника. Вместе с тем предполагается увеличение объема багажного отсека. Автомобиль имеет цифровую приборную панель и мультимедийный экран на 11,9 дюйма.

Кроме того, автомобиль выйдет с широкой линейкой силовых агрегатов, включая бензиновые и дизельные двигатели от 204 л.с. Производитель предусмотрел и серию гибридных версий кроссовера, который получит также девятиступенчатую автоматическую коробку передач.