 

Для строительства Шестого транспортного кольца Москвы потребуется полный перенос Твери

18.05.2022, 18:11, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переносе города
Тверь на 35 километров
к северо-востоку. На месте города разместится развязка платной автомагистрали
М11 и Шестого транспортного кольца Москвы.

Тверь, расположенная в 170 километрах к
северу от Москвы, имеет крайне неудачное расположение. Магистраль М11 «Нева»
должна обойти город, но обход не удаётся достроить уже несколько лет, и потому
в районе Твери трасса прерывается. Кроме того, Тверь мешает проложить жизненно
необходимый столице шестой транспортный радиус, который обеспечит скоростное
движение транспорта между районами мегаполиса в районе МКАД и за ним.

«Сейчас москвичам непросто попасть, например, из Дегунино в
соседний район Свиблово – эти районы севера Москвы разделены железной дорогой.
Проехать можно только через перегруженный МКАД или по узким улочкам района
Владыкино. Строительство Шестого кольца даст возможность автомобилистам
двигаться между районами с разрешённой скоростью 130 км/ч. Расстояние
несколько вырастет, зато время существенно сократится – все пробки удастся
объехать», – заявил мэр Москвы.

Жители Твери ещё не уведомлены о скором переезде, однако на
новом месте уже начали возведение сборно-щитовых домов для них. Строительству
препятствует заболоченная почва – первые 60 домов уже погрузились в грунт на
четыре метра, но эту проблему постараются решить. Переселение тверичан начнётся
уже в июне.

После уточнения трассировки магистрали станет известен полный
список ликвидируемых населённых пунктов. Пока в нём лишь 6 городов и 19 сёл.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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