Для строительства Шестого транспортного кольца Москвы потребуется полный перенос Твери

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переносе города

Тверь на 35 километров

к северо-востоку. На месте города разместится развязка платной автомагистрали

М11 и Шестого транспортного кольца Москвы.

Тверь, расположенная в 170 километрах к

северу от Москвы, имеет крайне неудачное расположение. Магистраль М11 «Нева»

должна обойти город, но обход не удаётся достроить уже несколько лет, и потому

в районе Твери трасса прерывается. Кроме того, Тверь мешает проложить жизненно

необходимый столице шестой транспортный радиус, который обеспечит скоростное

движение транспорта между районами мегаполиса в районе МКАД и за ним.

«Сейчас москвичам непросто попасть, например, из Дегунино в

соседний район Свиблово – эти районы севера Москвы разделены железной дорогой.

Проехать можно только через перегруженный МКАД или по узким улочкам района

Владыкино. Строительство Шестого кольца даст возможность автомобилистам

двигаться между районами с разрешённой скоростью 130 км/ч. Расстояние

несколько вырастет, зато время существенно сократится – все пробки удастся

объехать», – заявил мэр Москвы.

Жители Твери ещё не уведомлены о скором переезде, однако на

новом месте уже начали возведение сборно-щитовых домов для них. Строительству

препятствует заболоченная почва – первые 60 домов уже погрузились в грунт на

четыре метра, но эту проблему постараются решить. Переселение тверичан начнётся

уже в июне.

После уточнения трассировки магистрали станет известен полный

список ликвидируемых населённых пунктов. Пока в нём лишь 6 городов и 19 сёл.

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