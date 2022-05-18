 

Мединский: Польша при первом удобном случае «отгрызет» у Украины территории

18.05.2022, 17:45, Новости дня
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Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберет себе западные территории Украины.

«Зная историю, я ни секунды не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызет у друга Украины западноукраиснкие земли», – передает ТАСС слова Мединского, выступавшего на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Ранее лишенный мандата украинского депутата Илья Кива показал в соцсетях карту раздела Украины, продемонстрированную польским телевидением. На ней часть областей, в том числе Харьков, Донецк и Одесса, «отданы» России, Львов указан в границах Польши.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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