Турецкие отели и банки начнут принимать карту «Мир»

Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», – передает ТАСС его слова.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa в марте объявили о приостановке работы в России. Внутри страны карты продолжают функционировать, но вот за границей ими воспользоваться нельзя. Россиянам посоветовали оформить карту «Мир-UnionPay» для оплаты покупок за рубежом.

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