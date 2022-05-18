 

Турецкие отели и банки начнут принимать карту «Мир»

18.05.2022, 17:45, Новости дня
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Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», – передает ТАСС его слова.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa в марте объявили о приостановке работы в России. Внутри страны карты продолжают функционировать, но вот за границей ими воспользоваться нельзя. Россиянам посоветовали оформить карту «Мир-UnionPay» для оплаты покупок за рубежом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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