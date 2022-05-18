 

Эксперт назвала способ компенсировать отключение российских банков от SWIFT

18.05.2022, 17:45, Новости дня
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Правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние транзакционные возможности, сообщила вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян.

«Работа над правовым регулированием рынка криптовалют приведет к замещению транзакционных возможностей, пострадавших от санкций. Таким образом, мы позволим заполнить лакуны, например, из-за отключения банков от SWIFT», – передает ее слова РАПСИ.

Криптоинвесторы хотят понятный и урегулированный рынок без явных рисков, отмечает Авакян. Отечественный законодатель прислушивается к двум полярным трендам: запретительное и идеалистическое регулирование рынка криптовалют.

Снижение курсов криптовалют и элементы рыночной паники, говорит Авакян, делают «неблагодарными» разговоры о регулировании рынка. Основной причиной для снижения крипторынка стало беспрецедентное усложнение процедуры KYC (проверка благонадежности клиента и его средств) в последние месяцы.

«Были приняты беспрецедентные меры по ужесточению KYC, что вызывает падение курсов криптовалют: проверка усложняется как и вывод денег в фиат (фиатные деньги)», – отметила эксперт.

Национальные криптовалюты пока не отвечают на главный вопрос инвестора о выгоде вложения. Цифровой рубль и крипто-юань пока не могут привлечь к себе особенное внимание. Адвокат отмечает, что Китай рассчитывал на успешную продажу своей гибридной криптовалюты после окончания олимпиады, но первоначальные прогнозы не оправдались.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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