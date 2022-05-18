Китайский эксперт – если США создадут «азиатское НАТО», мира на континенте не будет никогда

Нынешняя администрация США рассматривает внешнюю политику с точки зрения идеологии, а не деловых интересов, из-за чего её действия в отношении Китая и РФ лишены рациональности, отмечает в интервью Global Times профессор Китайского университета Гонконга Чжэн Юннянь. По мнению эксперта, в ближайшем будущем Вашингтон спровоцирует конфликт на Тайване, чтобы создать в Азии аналог НАТО, и тогда континент надолго перестанет быть мирным.



AP

Находящаяся у власти в США администрация демократов поставила во главу своей международной политики идеологию, а не торговые интересы, из-за чего её решения стали иррациональными, заявил в интервью Global Times профессор Китайского университета Гонконга Чжэн Юннянь. Администрация Байдена заходит слишком далеко в вопросах, связанных с Тайванем и созданием мини-НАТО в Азии, предупреждает специалист. Иррациональность США также привела к коллективной иррациональности американских союзников и возникновению «психологии толпы» на международном уровне. Мишенями для этой иррациональной политики стали Китай и Россия, уверен эксперт.

Коллективная паника американских элит в отношении Китая спровоцировала такую же панику среди населения, полагает Чжэн. К примеру, недавний опрос исследовательского центра Pew показал, что более 80% американцев негативно относятся к Китаю.

Если раньше дипломатия США состояла из профессионалов высокого класса, вроде Генри Киссенджера, то теперь она стала не только идеологической и пристрастной, но и популистской. Администрация Байдена хочет реорганизовать глобализацию, создать основанные на ценностях блоки и демократические торговые союзы. В этом контексте Китай должен быть более открытым и не переходить от идеологической войны к «религиозной войне» с США, считает специалист. На его взгляд, Пекин должен набраться терпения в стратегическом отношении.

Исторически сложилось так, что, когда у США всё было хорошо во внутренней политике, их дипломатия, как правило, была рациональной. Когда возникало много внутренних проблем, страна переключала внимание на международные отношения, поясняет эксперт. Нынешние китайско-американские отношения стали жертвой этой политики, уверен Чжэн. Вашингтон демонизирует Китай, заявляя, что он «украл» американские технологии. Но США никогда не задумывались о том, сколько денег их корпорации заработали в Китае, напоминает собеседник газеты. Без этого сотрудничества экономика США не росла бы такими быстрыми темпами. Глобализация обогатила США, но проблема в том, как Америка управляет этим богатством и распределяет его, отмечает эксперт.

«Абсолютная власть развращает абсолютно», — так характеризует Чжэн политику США в отношении Тайваня. Даже если Китай проведёт «красную черту», США не будут обращать на это внимания, пока Китай не оттолкнёт их, предупреждает эксперт. Что касается России, то НАТО не прекратит расширяться, уверен Чжэн. Он напоминает, что Горбачёв, Ельцин и даже Путин когда-то подумывали о вступлении в НАТО, но потом что-то пошло не так. Тот же сценарий, по его мнению, ждёт Тайвань.

По словам специалиста, никто не верит, что США будут защищать Тайвань так же, как сегодня они не защищают Украину. «Украина — это всего лишь посредник, с помощью которого они хотят сломать Россию», — считает Чжэн. С его точки зрения, нынешний российско-украинский конфликт происходит не между Россией и Украиной, а между НАТО и Россией. Точно так же США планируют прервать процесс модернизации Китая за счёт Тайваня. США склоняют Китай к использованию военных средств для решения тайваньского вопроса. Так же как США нужна война на Украине, чтобы ослабить Россию, им нужен конфликт в Тайване, чтобы создать «мини-НАТО» в Азии, уверен собеседник газеты.

Азиатские страны должны подумать о том, следует ли обеспечивать безопасность Азии, полагаясь на иностранные державы или устанавливая порядок внутри самой Азии. «Европа уже преподнесла нам уроки. ЕС — это сила безопасности в Европе, а НАТО — нет», — подчёркивает специалист. Негативные последствия российско-украинского конфликта на этот раз должны будут понести сами европейские страны, а не США. Страны Азии должны ясно увидеть: если азиатское НАТО действительно возникнет, на континенте никогда не будет мира, предупреждает Чжэн.