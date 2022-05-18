 

DWN – в ЕС с июля вводят тотальный контроль над скоростью автомобилей

18.05.2022, 17:17, Разное
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С 6 июля все новые автомобили в ЕС будут обязательно снабжаться системой ISA, которая позволит наблюдать за водителем в режиме реального времени, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, система сможет регулировать скорость автомобиля и даже отключать двигатель: многие автолюбители критикуют ISA, опасаясь сбоев системы или же её использования не по назначению.


AP

C 6 июля 2022 года все новые легковые, грузовые и транспортные автомобили на территории ЕС должны быть оборудованы новой системой контроля скорости ISA, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, с помощью этой системы за водителем будет установлено наблюдение в режиме реального времени. Кроме того, система будет способна снижать скорость автомобиля или даже останавливать его.

В качестве основания введения ISA приводится аргумент, что система позволит повысить безопасность на дорогах, пишет издание. Также обязательными станут системы помощи при торможении, слежения за усталостью и прочие. Что же касается ISA, то она объединяет в себе сразу несколько систем безопасности, включая ограничитель скорости. С помощью камер, сенсоров и цифровых карт ISA может точно определить скорость автомобиля.

Как пишет издание, в случае превышения допустимой скорости система сначала предупредит водителя с помощью звукового сигнала. Если же водитель не сбросит скорость сам, тогда система сможет самостоятельно сбросить обороты двигателя или даже выключить его.

Объединения автомобилистов и компании по защите данных подвергли ISA критике, предупредив о возможной слежке и опасности сбоев и использования системы не по назначению, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Кроме того, автолюбители сомневаются в том, что система до конца настроена. 



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