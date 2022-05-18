BMW представила обновлённый седан BMW 3 серии

Немецкая компания BMW сообщила об обновлении седана BMW 3.

Автомобиль имеет модернизированный кузов и усовершенствованные дисплеи для панели приборов и мультимедийного комплекса. Внешний вид доработан стильным бампером, заниженной радиаторной решеткой. Не обошлось без обновления заднего бампера и формы фонарей. Автомобиль имеет модернизированные отверстия вентиляционной системы, трехзонную климатическую систему и новый селектор переключения передач.

По остальным параметрам автомобиль соответствует предшествующей модификации. Кроме того, модель имеет версии с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Во всех комплектациях предусмотрели восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.